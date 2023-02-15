زلزال القرن.. 37 ألف قتيل ومليون «بلا مأوى» في تركيا

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: هبطت طائرة سعودية تحمل مساعدات لمنكوبي الزلزال المدمّر امس في مطار حلب الدولي، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة النقل السورية. وقال المسؤول «هذه أول طائرة آتية من السعودية تهبط على الأراضي السورية منذ أكثر من عشر سنوات». وتحمل الطائرة السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، «35 طناً من المساعدات الغذائية». ونشرت «سانا» صوراً تظهر فريقاً من الهلال الأحمر السوري في استقبال مسؤولين من الهلال الأحمر السعودي كانوا على متن الطائرة.

يأتي ذلك في إطار مساعدات عربية تصل إلى سورية، منذ الزلزال المدمّر، إذ فعّلت الإمارات بجهود إغاثة في سورية وتقدّم مساعدات قالت إن قيمتها لن تقلّ عن مئة مليون دولار.

وبعد أسبوع على الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسورية، تجاوزت حصيلة الضحايا 37 ألف شخص في البلدين، وفق أحدث حصيلة غير نهائية، حذّرت الأمم المتحدة من أنها قد «تتضاعف».

الى ذلك وقالت الأمم المتحدة إن الحكومة السورية وافقت على فتح معبرين حدوديين إضافيين للسماح بدخول المساعدات إلى البلاد التي ضربها زلزال مميت الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ«بي بي سي» إن «هذا سيحدث فرقا كبيرا. نحن الآن نستخدم معبرا واحدا فقط». وكان العديد من السوريين غاضبين من نقص المساعدات لبلدهم الذي مزقته الحرب.

وألقت حكومة الرئيس بشار الأسد باللوم في الصعوبات في جهود الإنقاذ على تأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلد. لكن منظمات الإغاثة الدولية تقول إن العوائق الرئيسة هي سوء إدارة حكومة الأسد ورفضها التعامل مع جميع مناطق البلد. وتحذر منظمات الإغاثة من أن أكثر من مليون شخص أصبحوا بلا مأوى في تركيا، وأن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير في سورية. وتقوم فرق الإنقاذ في كلا البلدين الآن بإنهاء عمليات الإنقاذ، إذ تتضاءل فرص العثور على المزيد من الناجين.

وأعلنت الأمم المتحدة عن قرار فتح المعبرين الحدوديين الجديدين في باب السلام والراعي على الحدود مع تركيا بعد محادثات رفيعة المستوى مع الأسد في دمشق يوم الاثنين. وقالت إن المعبرين إلى شمال غرب سورية، الذي يسيطر عليه المتمردون، سيفتحان مبدئيا لمدة ثلاثة أشهر.

وفي حديث لـ«بي بي سي» قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: «قريباً جداً سنستخدم المعبرين الآخرين نأمل أن تستمر الاتفاقية طالما نحتاج إلى استخدامها سنبدأ في استخدامها في أسرع وقت ممكن ولا أريد وضع أي افتراضات الشيء الوحيد الذي أريد أن أفترضه هو أن الناس سينحون السياسة جانبا، بصرف النظر عن موقفهم في هذا الصراع». ودافع دوجاريك عن التأخير بانتظار سماح سورية بفتح المعابر «نفهم أن منظمات الإغاثة الأخرى غير المنتمية إلى الأمم المتحدة تستخدم هذه المعابر الحدودية. علينا أن نعمل في حدود معينة، هذه هي طبيعة الأمم المتحدة». في غضون ذلك، نجحت فرق الإنقاذ التركية امس من إنقاذ شقيقين في ولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد في اليوم التاسع بعد وقوع الزلزال المدمر في حين يستمر نقل الجرحى من المناطق المنكوبة إلى باقي مدن تركيا من أجل العلاج، بينما يستمر توافد المساعدات الإغاثية الأجنبية على البلاد.

