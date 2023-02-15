385 مليون دولار.. أيادي الخير الخليجية تهب لدعم سورية وتركيا

عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: قدمت دول الخليج العربية نحو 385 مليون دولار تبرعات ومساعدات مالية رسمية وشعبية على مدى أسبوع، في حصيلة أولية لمساندة تركيا وسورية على تجاوز آثار الزلزال المدمر. ووفق رصد لوكالة الأناضول استند إلى بيانات وإعلانات رسمية، لاقت حملات عديدة بالدول الخليجية إقبالا واسعا. وأعلن مجلس الوزراء الكويتي في التاسع من فبراير الحالي التبرع بمبلغ 30 مليون دولار لدعم تركيا وسورية مناصفة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين من الزلزال. وفي 11 فبراير أطلقت وزارات بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، حملة تبرعات لمدة يوم واحد بعنوان «الكويت بجانبكم» لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسورية. وأسفرت الحملة في حصيلتها النهائية عن تحقيق أكثر من 20.7 مليون دينار (67.7 مليون دولار) بمشاركة ما يزيد على 129 ألف متبرع.

السعودية

وفي الثامن من فبراير الجاري أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة «الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا»، بعد توجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، دون تحديد موعد لانتهائها. وعبر منصة «ساهم» الحكومية، ارتفع عدد المشاركين في الحملة إلى مليون و545 ألفا و729 متبرعا في سابع أيامها، بحصيلة أولية تجاوزت 344 مليونا و849 ألفا و604 ريالات (89.2 مليون دولار) وذلك حتى مساء الاثنين.

قطر

وفي العاشر من فبراير أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والمؤسسة القطرية للإعلام بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في البلاد (قطر الخيرية والهلال الأحمر) حملة «سند وعون» لمصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا. وفي يومها الأول، بلغ حجم التبرعات للحملة نحو 168 مليون ريال قطري (46 مليون دولار) بينها 50 مليونا (14 مليون دولار) من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

الإمارات

وفور الزلزال المدمر، أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال مناصفة بين تركيا وسورية، كما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري بقيمة 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار). وفي التاسع من فبراير وجهت رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك بتقديم 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) لدعم حملة «جسور الخير» وانطلقت الحملة يوم 11 فبراير وتستمر لمدة أسبوعين لجمع تبرعات نقدية وعينية لمنكوبي الزلزال.

البحرين

وأعلنت البحرين في التاسع من فبراير تدشين التبرع في الحملة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسورية.

سلطنة عمان

في السابع من فبراير أعلنت الجمعية العمانية للأعمال الخيرية فتح أبواب التبرع لإغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسورية. ونشرت الهيئة عبر حسابها بتويتر التفاعل الواسع الرسمي بتسيير جسر مساعدات جوي لتركيا وسورية، فضلا عن تبرعات مالية لشركات، مؤكدة نجاح حملة التبرع، دون ذكر أرقام محددة أو موعد انتهائها.

