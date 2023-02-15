قطر تشحن وحدات إسكان إلى مناطق الزلزال

عربيات ودوليات

الدوحة- الوكالات: أعلن مسؤول قطري لرويترز ان الدوحة تبرعت بكبائن ومنازل متنقلة استخدمت في بطولة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسورية لإيواء من فقدوا منازلهم. وأضاف المسؤول أن سفينة تحمل أول 350 وحدة غادرت قطر متجهة إلى تركيا يوم الأحد. وقال صندوق قطر للتنمية على تويتر الاحد إن قطر تعهدت بإرسال عشرة آلاف منزل متنقل إلى مناطق الزلزال. وقال المسؤول «في ضوء الاحتياجات الملحة في تركيا وسورية، اتخذنا قرارا بشحن الوحدات إلى المنطقة، مما يوفر الدعم الفوري الذي تشتد الحاجة إليه لشعبي تركيا وسورية». وكان التبرع بالمنازل المتنقلة من بين الخطط الدائمة التي وضعها منظمو كأس العالم في قطر، وتم تركيب تلك الوحدات في مناطق صحراوية محيطة بالعاصمة القطرية الدوحة لإيواء المشجعين الزائرين لحضور كأس العالم لكرة القدم.

