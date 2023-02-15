أنطاكية القديمة سحقت.. «انتيوخيا» تقاطع الحضارات والزلازل

عربيات ودوليات

بين كومة أنقاض تغطي قاعة الصلاة في مسجد حبيب النجار، وهو الأقدم في تركيا، يمكن رؤية حطام المئذنة.. فقد قضى الزلزال المدمّر الذي أودى بأكثر من 37 ألف شخص في سورية وتركيا أيضًا على 14 قرنًا من التاريخ في مدينة أنطاكية، أو أنتيوخيا كما كانت تعرف لدى الإغريق.

ومسجد حبيب النجار الذي «يُعتبر أول مسجد بُني داخل حدود تركيا الحالية»، بحسب الحكومة التركية، شُيّد عام 638. وحدها الجدران الخارجية صمدت. وباتت الرسوم الداخلية بالأصفر والأحمر والأزرق وكذلك الكتابات على الجدران عرضةً للرياح. وتقول امرأة خمسينية تُدعى حواء باموكجو وتضع حجابًا بـ«قلب مفطور»، إن «قطعة صغيرة من لحية النبي محمد(صلى الله عليه وسلم) كانت محفوظة في علبة» معروضة في المسجد لكن لم يُعثر عليها بعد.

وعلى بعد مئات الأمتار لحقت أضرار أيضًا بالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي شُيّدت في القرن الرابع عشر وأُعيد إعمارها عام 1870 إثر هزّة أرضية. يمكن رؤية الصليب الأبيض الكبير الذي كان مرفوعًا أعلى الكنيسة، وسط أكوام الحجارة والألواح الخشبية. ويوضح سيرتاتش بول بوزكورت العضو في مجلس إدارة الكنيسة، أن «كل الجدران انهارت. نحن في حالة يأس» آملًا إعادة بنائها. وفي المدينة القديمة في أنطاكية، ليس بالإمكان الوصول إلى عدد كبير من الشوارع بسبب أنقاض المباني المدمّرة. وعلى مرّ تاريخها الذي يتجاوز ألف سنة توالى على أنطاكية، أنتيوخيا سابقًا التي أسّسها الإسكندر الأكبر عام 300 قبل الميلاد الإغريق والرومان والبيزنطيون والفرس والعرب والعثمانيون وحتى الفرنسيون لفترة وجيزة بين الحرب العالمية الأولى و1939 عندما سُلّمت لتركيا. وشهدت أنتيوخيا زلازل كثيرة، واحد كل قرن عمليًا دمّرها وأُعيد إعمار المدينة مرارًا. أبرز الهزّات التي ضربتها كانت عامَي 147 و37 قبل الميلاد، ولاحقًا في عامَي 115 و458 بعد الميلاد. سنة 526، قضى 250 ألف شخص وفي 1054 قُتل 10 آلاف شخص.

ويروي هاكان ميرتكان وهو طالب دكتوراه في جامعة بايرويت الألمانية ومعدّ دراسة عن هذه المدينة أن «أنتيوخيا مهد الكثير من الأحداث التاريخية» كما أنها «مهد الهزّات الأرضية».

وتقع تركيا وكذلك سورية، عند نقطة تلاقي ثلاث صفائح تكتونية، ما يفسّر عدد الزلازل الكبير الذي تتعرّضان له، «عند تقاطع جزء كبير من التاريخ القديم المشترك للبشرية»، وفق قول أبارنا تاندون، مسؤول برنامج في المركز الدولي لدرس صون وترميم الممتلكات الثقافية. ويقع نحو ستة مواقع تصنّفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) ضمن التراث العالمي للبشرية، في المنطقة المتضررة جراء الزلزال الأخير.

لكن يشدد خبراء التراث على أن «الأولوية هي لإنقاذ الأرواح»، ما يفرض إعطاء أهمية أقلّ في البداية للمواقع التراثية. وكدليل على ذلك لقاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية مع مسؤول محلي في المدينة القديمة في أنطاكيا الذي فقد صوابه عندما سُئل عن التراث والتاريخ. وقال «فقدتُ للتو شقيقين وابن شقيقي. أُجلي زوجته وابنتي اليوم. لم يعد لديّ مال، لا شيء»، مضيفًا «بصراحة، لديّ أولويات مختلفة عن التراث حاليًا».

