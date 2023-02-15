تشلسي في ضيافة دورتموند.. وكلوب بروج يلتقي بنفيكا

دوليه

يحل تشلسي الانكليزي ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني اليوم في بملعب «سيغنال إيدونا بارك»، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبي والذي يشهد أيضا لقاء أخر يجمع كلوب بروج البلجيكي مع ضيفه بنفيكا البرتغالي.

ويسعى تشلسي الذ يقدم مستويات متذبذبة في الدوري الانكليزي على الرغم من الانتدابات الكثيرة التي اجراها في فترة الانتقالات الشتوية، إلى تحقيق الفوز على خصمه ووضع قدما في ربع النهائي. وفي الوقت الذي اعلن فيه تشلسي جهوزية رباعي الفريق البرتغالي جواو فيلكس، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والبرازيلي تياغو سيلفا والأرجنتيني إنزو فيرنانديز، قال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند أن المهاجم الشاب يوسف موكوكو سيغيب عن الفريق لعدة أسابيع جراء تعرضه لإصابة في كاحله. وكان المهاجم، البالغ من العمر 18 عاماً، قد غادر الملعب في الدقيقة 28 في المباراة التي فاز بها فريقه على فيردر بريمن 2-0 ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري السبت. وقال سيباستيان كيل: «نتوقع حالياً ستة أسابيع»، مضيفاً: «هذه أنباء مريرة بالنسبة له، خاصة في المرحلة الحالية (من الموسم)». وسجل موكوكو ستة أهداف هذا الموسم، متساويا مع زميله في خط الوسط يوليان برانت، كأفضل الهدافين في النادي «الأصفر والأسود». وفرض المهاجم الشاب، أصغر لاعب وهداف في تاريخ دورتموند، نفسه أساسياً في تشكيلة المدرب ترزيتش قبل عودة المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر في يناير بعد فترة غياب خضع خلالها لعلاج من سرطان الخصية. وفاز دورتموند، في مبارياته الست التي خاضها في مختلف المسابقات منذ العودة بعد العطلة الشتوية، وهو يرغب في مواصلة أنتصاراته اليوم أمام النادي الانكليزي. من جانبه قال تشلسي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «شهدت تدريبات الفريق تعافي فيليكس ومشاركته بشكل جيد».وأردف «كما شارك كل من كوفاسيتش و سيلفا و فيرنانديز». ويعيش تشلسي في الفترة الحالية حالة من التذبذب الواضح في أداء الفريق ونتائجه، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الإنكليزي. وفي آخر 8 مباريات خاضها تشلسي في الدوري ، لم يحقق الفوز سوى في لقاء واحد فقط، أمام كريستال بالاس بهدف نظيف. ويسعى تشلسي لتعديل أوضاعه من بوابة دوري أبطال أوروبا، في ظل تراجع النتائج في البريميرليغ. وفي المباراة الثانية تبدو الكفة متساوية بين كلوب بروج وضيفه بنفيكا إذ يسعى الطرفين إلى تحقق نتيجة ايجابية تساعدهم في لقاء الإياب.

