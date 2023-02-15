ليفربول حسم «دربي ميرسيسايد»

دوليه

سجل ليفربول انتصاره الأول في عام 2023 بالدوري الإنكليزي وتغلب على ضيفه إيفرتون 2-0 في ديربي ميرسيسايد الذي جمع بينهما أول من أمس ضمن المرحلة الثالثة والعشرين. وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله قائد منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة 36 بعد هجمة مرتدة سريعة قادها داروين نونيز قبل أن يرسل تمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها صلاح بتسديدة قوية في الشباك مستغلا التقدم الخاطئ للحارس جوردان بيكفورد. وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف المهاجم الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول بعد تمريرة من ترينت ارنولد قابلها جاكبو بتسديدة مباشرة في الشباك.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 32 نقطة في المركز الــ 9 وتوقف رصيد إيفرتون عند 18 نقطة في المركز الــ 18 ويرجع أخر انتصار لليفربول في الدوري الإنكليزي إلى 30 ديسمبر من العام الماضي حينما تغلب على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ومنذ ذلك الحين خسر الفريق أربع مرات وتعادل مرتين على مستوى جميع المسابقات، بجانب فوزه على وولفرهامبتون بهدف في كأس الاتحاد الإنكليزي.

