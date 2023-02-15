مستثمرون قطريون يريدون شراء مان يونايتد

دوليه

قالت وكالة بلومبيرغ أول من امس نقلا عن مصادر على دراية بالأمر إن مستثمرين قطريين يستعدون لتقديم عرض وشيك لشراء نادي مان يونايتد المنافس بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وأضافت بلومبيرغ نقلا عن المصادر التي لم تسمها أن الكونسورتيوم القطري يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي بنهاية الأسبوع.

ونقلت عن أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لأنها معلومات سرية، قوله إن مسؤولي جهاز قطر للاستثمار يعكفون على المساعدة في إعداد العرض. وكانت وكالة بلومبيرغ قالت الشهر الماضي إن قطر للاستثمارات الرياضية، التي تملك باريس سان جرمان الفرنسي، تفكر في الاستحواذ أو شراء أسهم في يونايتد أو ليفربول.

وقطر للاستثمارات الرياضية مدعومة من الدولة وأسسها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لكن الاتحاد الأوروبي «يويفا» لديه قواعد صارمة للنزاهة فيما يتعلق بالملكية متعددة الأندية.

ولا يسمح «يويفا» لأي ناد يشارك في مسابقاته «بالاحتفاظ أو التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر في الأوراق المالية أو الأسهم الخاصة بأي ناد آخر».

