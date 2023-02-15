السعودية تحشد النجوم

دوليه

تسعى السعودية لاجتذاب شركات دولية عملاقة بل وحتى جمع قطبيّ كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي للترويج لملفها المتوقع تقديمه لاستضافة مونديال 2030، بحسب ما أفاد مسؤول مطلع على الملف أول من أمس. وتدرس السعودية ومصر واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030، وفق ما صرح مسؤول مصري في سبتمبر الماضي. ومطلع الشهر الحالي، أكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن بلاده لم تقدّم ملف ترشّح لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، مؤكداً في الوقت نفسه أن «كل شيء ممكن». وقال مسؤول مطلع على الملف السعودي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إنّ «السعودية تضع اللمسات الأخيرة على شراكات مع شركات عملاقة لرعاية ملفها لاستضافة كأس العالم». وأوضح أن «صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية السعودي) يقود الملف ويسعى لاجتذاب شركات دولية في قطاعات «الاتصالات والانترنت والبيانات والسياحة» لدعم الملف. وتابع أنّ الرياض تعتزم «الإعلان عن الملف خلال أسابيع قليلة». ورفض مسؤولان سعوديان التعليق على هذه المعلومات.

