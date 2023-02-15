«يويفا» يعتذر لليفربول

دوليه

اعتذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لليفربول عن إلقاء اللوم في البداية على جماهيره بسبب الفوضى التي حدثت قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي في باريس وذلك عقب الكشف عن نتائج تحقيق مستقل أول من امس. وتأخر انطلاق المباراة لمدة 36 دقيقة بعد أن فشل آلاف من مشجعي ليفربول في دخول ملعب فرنسا الدولي قبل المباراة التي أقيمت في 28 مايو وفاز بها الفريق الإسباني 1-0 وظهر خلالها رجال الشرطة الفرنسية وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع تجاه الجماهير. وقال يويفا والسلطات الفرنسية وقتها إن الفوضى حدثت بسبب تذاكر مزورة على الرغم من أن التحقيق قال إنه لا دليل يدعم هذه المزاعم. وقال تيودور تيودوريديس الأمين العام ليويفا: «بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي أود أن أعتذر مجددا لجميع الاشخاص الذين تضرروا من تلك الأحداث التي وقعت في توقيت كان ينبغي للجميع أن يحتفلوا فيه بالوصول لنهاية الموسم. «وبشكل خاص أود أن اعتذر لمشجعي ليفربول عن التجارب التي مر بها الكثير منهم عند حضور المباراة وعن البيانات التي صدرت قبل وأثناء المباراة والتي حملتهم ظلما المسؤولية».