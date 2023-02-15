سفارة قطر احتفلت بـ«اليوم الرياضي»

محلية

قال سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود إن سفارة بلاده احتفلت أمس بـ«اليوم الرياضي للدولة» والذي يقام في يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام، مضيفاً أن «دولة قطر سبّاقة في اختيار يوم وطني للرياضة حيث تعتبر أول دولة خليجية تخصص يوماً لممارسة الرياضة منذ عام 2011 بعد صدور القرار الأميري بالاحتفال السنوي بيوم الرياضة في قطر».

وتابع: «اعتمدت دولة قطر هذا اليوم عطلة رسمية تتعطل فيها الدوائر الحكومية وتتحول فيها الدولة إلى ساحة كبرى لممارسة الرياضة يتم فيها تشجيع الجميع، من كل الأعمار، على ممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة التي تقيمها الجهات الحكومية والخاصة برفقة أفراد الأسرة والأصدقاء، حتى يستطيع الجميع المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة». وأشار إلى أن «دولة قطر ترى أن الرياضة هي أسلوب ونمط حياة وتشجع المواطنين والمقيمين على اعتماد هذا النمط الصحي في حياتهم اليومية. لذا تهدف دولة قطر من هذا اليوم إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة وحثهم على تغيير نظام حياتهم لتقليل المخاطر المرتبطة بأساليب الحياة غير الصحية. كما يمثّل هذا اليوم فرصة للتقريب بين فئات المجتمع المختلفة وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تدعمها ممارسة الرياضة». وأعرب السفير القطري عن سروره في الاحتفال بهذه المناسبة، ونقل تجربة اليوم الرياضي إلى الكويت وذلك في إطار حرص قطر على تبادل التجارب والخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة،متمنياً لجميع المشاركين والحضور يوماً رياضياً سعيداً وصحياً.

