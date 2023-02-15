الفحيحيل فرض التعادل على الكويت

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فرض الفحيحيل نتيجة التعادل 3- 3 على الكويت المتصدر في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ستاد جابر الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز التي تختتم اليوم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الجهراء مع ضيفه العربي على ملعب مبارك العيار عند الساعة 04:45 مساء، فيما يلتقي في الثانية الساحل مع التضامن في 07:15 مساء على ستاد صباح السالم.

وافتتح المهاجم يوسف ناصر التسجيل للأبيض في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، فيما أدرك التونسي يوسف بن سودة التعادل للفحيحيل في الدقيقة 45 من كرة ثابتة، ثم تقدم الأبيض بهدف أحمد الظفيري في الدقيقة 49 الذي تابع بيسراه تمريرة متقنة من البحريني محمد مرهون من داخل المنطقة، قبل أن يسجل السوري عبدالله الشامي هدف التعادل في الدقيقة 55 من كرة رأسية. ووضع يوسف ناصر فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه من كرة رأسية في الدقيقة 81، في حين أدرك لويز فرناندو هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقيقتين من كرة رأسية جميلة. وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الأبيض إلى 27 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه الأخضر (22 نقطة)، فيما ارتفع رصيد الفحيحيل إلى 17 نقطة.

ويدخل العربي مواجهة اليوم أمام الجهراء ساعياً لتعزيز موقعه في المركز الثاني. وكان الأخضر حقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية على حساب التضامن 4-0 بعد ثلاثة تعادلات متتالية، وهو يريد أن يمضي بحصد النقاط وخاصة ان معنويات لاعبيه مرتفعة بعد تتويجه أخيراً بلقب كأس ولي العهد، وما يميز العربي انه يضم في صفوفه عدداً من اللاعبين المتقاربين فنياً وهذا ما يمنح الجهاز الفني بقيادة المدرب البوسني روسمير سفيكو مساحة واسعة في عملية اختيار العناصر التي تؤهله لتحقيق مبتغاه، لكن الأمر لن يكون سهلاً بمواجهته خصماً سيجاهد من أجل النقاط الثلاث، فالجهراء يعي جيداً ان الفوز سيضعه في مركز متقدم يزيد من حظوظه بالمنافسة على إحدى بطاقات الستة الكبار، فرصيد الجهراء 18 نقطة واستطاع أن يحقق نتائج لافتة في الكثير من المباريات. ففي الجولة الماضية اقتنص الجهراء نقطة ثمينة امام القادسية بالتعادل معه 1-1، وهو يرغب في أن يكون الأخضر إحدى ضحاياه، مستفيداً من عامل الأرض والمساندة الجماهيرية التي سيجدها من أبناء المنطقة، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الجهراء عن تنظيم مهرجان لتكريم ضيفه العربي قبل انطلاق المباراة وذلك بمناسبة فوز الأخضر بكأس ولي العهد.

وسيحاول كل من الساحل والتضامن الابتعاد عن مراكز المؤخرة قليلاً عندما يتواجهان اليوم، فالتضامن صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة، سيحيي آماله في ملاحقة الآخرين إن حصد نقاط المباراة، وسيحسن صورته عقب الهزيمة الثقيلة امام العربي 0-4، في حين الساحل هو الآخر يتذيل الترتيب برصيد 9 نقاط، ومن الطبيعي انه يتطلع للظفر بالنقاط الثلاث لعل وعسى أن تنفعه في المراحل المقبلة.

