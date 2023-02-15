انتهاء رحلة المشعان مع النصر

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أنهت الخسارة الثقيلة التي تعرض لها النصر أمام القادسية 1 – 5 أول من أمس في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، مشوار المدرب الوطني محمد المشعان مع الفريق «العنابي». وكتب المشعان تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع «تويتر» هذا نصها: «شكراً لجميع اللاعبين بدون استثناء، لكل لاعب قاتل من أجل نادي النصر، لكل أعضاء الجهاز الفني، لأعضاء الجهاز الإداري.. لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء على ثقتهم.. قاومنا كل الصعوبات ليكون النصر هدفنا في كل مباراة ولجعل نادي النصر في مصاف الاندية الكبيرة.. شكراً». وكان المشعان تولى مهمة القيادة الفنية للنصر في منتصف الموسم الماضي، خلفا للمدرب سلمان عواد، ونجح في تحقيق كأس الاتحاد مع الفريق، كما قدم النصر مستويات قوية تحت قيادته سواء في الموسم المنقضي أو في الموسم الحالي قبل أن يتعرض الفريق للانتكاسات الأخيرة.

