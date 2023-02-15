القادسية ابتعد في صدارة «الطائرة»

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ابتعد القادسية في صدارة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بفوزه الصريح على الكويت 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس، كما تغلب العربي على برقان بالنتيجة ذاتها أول من أمس أيضاً.

وبهذا الفوز رقع القادسية رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي الكويت على رصيده السابق 24 نقطة، وارتفع رصيد العربي الى 23 نقطة، في حين بقى برقان على رصيد 10 نقاط. وضمنت فرق القادسية والكويت والعربي وكاظمة تأهلها إلى المربع الذهبي فيما هبط الساحل إلى الدرجة الأولى، في حين بقي الجهراء في دوري الاضواء، وسيخوض برقان مباراتين مع الثاني في الدرجة الأولى لتحديد الفريق المتأهل إلى دوري الأضواء.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وقدمت لجنة المسابقات مباراة القادسية مع الكويت حيث كان من المفترض أن تقام المباراة غدا إلا أن الاتحاد استجاب لطلب الكويت في تقديم اللقاء واقامها بدلاً من لقاء القادسية مع الساحل الذي تقدم للخميس. ويريد الأبيض افساح المجال امامه استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر اعتبارا من 20 فبراير الحالي.

وجاء الشوط الاول من لقاء الأصفر مع الأبيض مليئا بالمنافسة والاثارة إذ بقيت النتيجة معلقة حتى حسم الأصفر الشوط 33-31 بصعوبة بالغة. وسيطر القادسية على الشوط الثاني وانهاه لصالحه 25-19، قبل أن يشدد قبضته على المباراة وينهي الشوط الثالث بالفوز 25-22 محققا انتصارا مستحقا. وفي المباراة الثانية لم يجد الأخضر صعوبة في انهاء الاشواط الثلاثة لصالحه على النحو التالي 25-17، و25-13، و25-20.

