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«السلة» أصدر جداول مسابقاته

زيد خلف
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الأربعاء 15 فبراير 2023

أصدر اتحاد كرة السلة جداول مباريات القسم الأول من الدور الثاني في الدوري الممتاز (دور الستة)، والقسم الأول من دوري الدرجة الأولى، إلى جانب اصدار جدول كأس الاتحاد. وسينطلق دور الستة الذي يضم اندية الكويت، والقادسية، وكاظمة، والجهراء، والقرين، والصليبخات في 28 فبراير الحالي باقامة مباراتين تجمعان القادسية مع الجهراء، وكاظمة مع القرين، فيما سيختتم في 26 مارس. وسينطلق دوري الدرجة الأولى في 2 مارس بلقاءين أيضا يجمعان التضامن مع النصر، والشباب مع اليرموك على أن يختتم في 19 مارس. في حين ستنطلق بطولة الكأس في 28 مارس المقبل وهي تقام بنظام خروج المغلوب.


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