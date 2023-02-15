نهائي «التعليم العالي للبادل» اليوم

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تنطلق اليوم منافسات الدور نصف النهائي والنهائي لمسابقة البادل ضمن دورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي بعدما تأهل للمربع الذهبي فريق الجامعة العربية المفتوحة عقب تحقيقه الفوز على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ليضرب موعدا مع فريق جامعة الخليج الذي تفوق على كلية القانون العالمية، كما يلتقي في الطرف الآخر فريق الجامعة الاميركية في الكويت مع الجامعة الاميركية الدولية. ونجح فريق الجامعة الاميركية في الكويت في الفوز على الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بينما ألحق فريق الاميركية الدولية الهزيمة بكلية الكويت التقنية، وسيلتقي الفائزان في النهائي في تمام الساعة 6 على ملاعب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالدوحة. وتقام اليوم الجولة الثانية للمجموعة الاولى لمسابقة كرة الطائرة للسيدات،إذ يبحث فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن الانتصار الثاني عندما يلتقي فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، بينما يسعى فريق الجامعة الاسترالية الى تحقيق اول انتصار وايقاف تقدم جامعة الخليج التي تستضيف المنافسات.

