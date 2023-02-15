مؤتمر صحافي لبطولة سمو الأمير الدولية للرماية اليوم

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تعقد اللجنة العليا المنظمة لبطولة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية مؤتمراً صحافياً في 12:30 ظهر اليوم في فندق كراون بلازا بمناسبة تنظيم البطولة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 2 مارس المقبل بمشاركة رماة وراميات أكثر من 40 دولة شقيقة وصديقة. من جانب آخر، افتتحت دورة حكام أسلحة الخرطوش الدولية والتي ينظمها نادي واتحاد الرماية الكويتي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية «ISSF» والهيئة العامة للرياضة بحضور أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي عبيد العصيمي، وحاضر فيها محمد مدحت وهدان رئيس اللجنة الفنية لأسلحة الخرطوش بالاتحاد الدولي للرماية، فيما شارك في هذه الدورة 16 حكما كويتياً بالإضافة الي حكام من البحرين والسعودية والامارات وتستمر لمدة خمسة ايام يمنح من يجتازها رخصة التحكيم الدولية من الاتحاد الدولي لإدارة مسابقات الخرطوش.

وفى كلمته في افتتاح الدورة رحب العصيمي بالحضور وتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد الدولي على موافقته على إقامة هذه الدورة والهيئة العامة للرياضة ممثلة بمركز عبدالله السالم لإعداد القادة كما تقدم بالشكر للمحاضر الدولي محمد مدحت وهدان، وقال اننا «نحرص دائما على الكادر الفني بمن فيهم الحكام حيث انهم يتحملون مسؤولية ادارة المسابقات وفق القوانين الدولية ونجاح البطولة يعتمد على اداء الحكام، ونحن نحرص ايضا على زيادة العناصر التحكيمية بنادي واتحاد الرماية الكويتي». وأضاف العصيمي أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة استعدادات نادي واتحاد الرماية لتنظيم بطولة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى.

