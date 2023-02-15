«التنس الدولية للناشئين والناشئات» اختتمت منافساتها

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اختتمت أول من أمس منافسات بطولة الكويت الدولية الـ21 للتنس للناشئين والناشئات (J30 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد الكويتي بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس وبمشاركة 19 لاعبة من 13 دولة و 48 لاعباً من 20 دولة. وحضر المباراة النهائية السفير السويسري لدى الكويت د. تيزيانو بالميللي وأمين السر العام في الاتحاد فالح العتيبي. وأسفرت مباريات البطولة عن فوز اللاعب الإيطالي ماسيمو بيزيجوني بالمركز الأول في مسابقة فردي الرجال وفوز اللاعب السويسري أوسكار راشد بالمركز الثاني، وفي مسابقة زوجي الناشئين حقق الثنائي المكون من السويدي ماكسويل ليندستيد وزميله الإيطالي ماسيمو بيزيجوني المركز الأول، ونال مركز الوصافة الثنائي المكون من اللاعبين السويسريين أليكس بيرجومي وزميله أوسكار راشد. وفي مسابقة فردي الناشئات أحرزت المركز الأول اللاعبة الألمانية مارييللا جيلبكي ونالت المركز الثاني اللاعبة الكندية نوال يوسف. وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول الثنائي المكون من اللاعبتين الكرواتيتين ليا ليبو وزميلتها زارا ستيبسيفيتش وذهب المركز الثاني للثنائي المكون من اللاعبتين الهندية جنات شيريبال وزميلتها الكندية نوال يوسف. وتنطلق عقب هذه المسابقة بطولة الكويت الدولية الـ 22 للناشئين والناشئات وتستمر حتى 19 الشهر الحالي، ويشارك فيها اللاعبون واللاعبات من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للناشئين.

