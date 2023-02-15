الأصفر يتقدم في «اليد»

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حقق القادسية انتصارا صعباً على برقان 25-24 ليواصل صدارة دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد، فيما واصل الكويت مطاردته بالفوز الصعب أيضاً على الفحيحيل 31-30 أول من امس ضمن الجولة الـ 13 من المسابقة التي شهدت أيضاً فوز الصليبخات على اليرموك 33-27.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق نقطتين عن الكويت الثاني، فيما رفع الصليبخات رصيده إلى 14 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا، في حين بقيت الفرق المهزومة على رصيدها السابق برقان 13 نقطة، والفحيحيل 8 نقاط، واليرموك 5 نقاط.

في المباراة الأولى واجه القادسية صعوبة كبيرة في تجاوز برقان القوي إذ شهدت المباراة منافسة حامية بين الطرفين قبل أن تظهر رغبة الأصفر في الفوز في اللحظات الأخيرة التي حسم بها نقطتي المباراة لصالحه. ويتشبث القادسية بالصدارة بكل قوته على أمل كسر احتكار الكويت للبطولة التي يهيمن على لقبها طوال المواسم العشرة الماضية.

وتأثر الأبيض بصورة كبيرة بإيقاف لاعبيه المحترفين القطري فرانكيس مارزو والكوبي انخيل هرنانديز حيث واجه منافسة شرسة من الفحيحيل لكنه تمكن من تجاوز الاختبار الصعب وتحقيق الفوز في اللقاء. ويأمل الكويت الذي يواجه القرين في المرحلة المقبلة أن يعود لاعبيه إلى الفريق في المواجهة التالية أمام السالمية وذلك لتجنب أي عثرة قد تطيح بآمال الفريق في المحافظة على اللقب.

