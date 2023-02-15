«الغوص» سيوقع بروتوكول تعاون مع «مكافحة المنشطات»

محلية

أفاد أمين السر العام في نادي واتحاد الغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه الأخير على تكليف رئيس مجلس الإدارة م.طلال السرحان لحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للغوص والانقاذ والمقرر إقامته بمدينة العقبة الأردنية، وذلك خلال الفترة من 10 الى 15 مارس المقبل، . وأوضح الصرعاوي بأن المجلس قرر اقامة حفل لتكريم إعلاميي النادي والحكام الذين اجتازوا دورات الحكام للموسم الرياضي 2022/2023 وذلك يوم 22 الشهر الحالي والذي سيشهد ايضا توقيع بروتوكول تعاون خاص مع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من أجل تبادل المعلومات وإجراء ورش العمل والمحاضرات التوعية، وذلك بمركز شباب جابر الأحمد بمقر اللجنة الأولمبية. وأشار الصرعاوي إلى أن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه تجديد عقود مدير لعبة التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء مهدي بن حيدر، ومديرة الفرق النسائية بالنادي هنادي الزعابي، ومدير لعبة الغوص الحر ورماية الأهداف تحت الماء نايف الكندري للموسم الرياضي 2023/2024. ودعا الصرعاوي القطاع الخاص للمساهمة في رعاية بطولة العالم للغوص الحر التي ستستضيفها الكويت خلال شهر مايو المقبل.

