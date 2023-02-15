حين يكون النائب رجل دولة

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التشريع هو مجموعة القوانين والأنظمة التي تنظم المجتمع والعلاقات بين الناس، ويأخذها المشرع من العادات والتقاليد ومن الاحكام القضائية، ويعمل على تطويرها بما يتناسب مع التطورات في العالم، لذلك فإن هذه المهمة ليست سهلة لأنها تقوم اساسا على الفصل بين الشخصي وبين العام.

وحين يفتقر المشرع إلى هذه القاعدة، يلجأ إلى تلبية مطالب شعبوية لا تتناسب مع الواقع، وهنا يقع في اشكالية كبيرة، وهي عدم الدراية بالامكانات المتاحة وتناسبها مع تلك المطالب، لذلك احيانا تكون تلك المطالب، على أهميتها للنائب لجهة تعزيز رصيده الانتخابي، سلبية على سلوك المجتمع مستقبلا، وبالتالي يتحتم تعديلها، في وقت لاحق كضرورة اجتماعية لأنها تؤدي إلى ضرر على الدولة ككل مستقبلاً.

بعض المشرعين ينطلقون في اقتراحاتهم من لسان حال المحيط الأقرب لهم، كما أن بعضهم لا يمكنه التفريق بين استمرارية قوة الدولة المالية والاقتصادية، وبين حاجة فئة من المجتمع رأت أن الحل لأزمتها يقوم على تلبية هذا المطلب او ذاك.

هذا المشرع لا يكون في الحقيقة إلا صدى لتلك الفئة، وبالتالي يفتقر إلى اساسيات رجل الدولة المتمكن من التفريق بين مهمته كمشرع وبين استمرارية قوة الدولة في رعايتها للمجتمع والاجيال القادمة، فمثلا حين يقترح بعض النواب منح المواطنين مميزات مالية اضافية، رغم وجاهة بعضها او عدم وجاهته، فإنها ستؤدي إلى عجز مستمر في ميزانية الدولة، وبالتالي ستضطر إلى البحث عن مداخيل لتلبية الانفاق المتزايد ما يضعف القوة الشرائية لعملتها نتيجة التضخم في الكتلة النقدية.

لنقولها بصراحة: لو طبقت كل الاقتراحات المالية المقدمة من النواب، خلال السنوات العشر الماضية، لكانت الدولة اليوم تعاني ازمة مالية كبيرة، ولن يكفيها دخل النفط، لأن الإنفاق أعلى بكثير من الدخل.

ثمة حسنة في الدستور الكويتي، وهي أنه من حق رئيس الدولة الأمير رد أي اقتراح نيابي او مشروع قانون، لكن هذا لا يكفي لأن الاستمرار في الضغط السياسي، وخلق الأزمات سيؤدي في مرحلة من المراحل إلى نشوء أزمة غير قابلة للحل، إلا حين يدرك المشرع أن مهمته الأساسية هي الحفاظ على استمرارية الدولة التي هي اساسا المجتمع، وهذه الاستمرارية لا تتم إلا من خلال الارتقاء بالسلوك النيابي، أي أن يكون النواب رجال دولة يعملون لتحقيق الانسجام بين الامكانات المتاحة والمتوقعة ضمن رؤية لمستقبل مداخيل الدولة وبين حاجات المجتمع.

حين يرتقي المشرع إلى هذه المرتبة يمكنه العمل على تعديل السلوك الاجتماعي من خلال القوانين والانظمة المقترحة، اي بمعنى العمل على تحقيق الاعتماد على الذات الفردية في المبادرة من اجل التطوير، وليس النظر إلى ما يمكن ان يحققه النائب في صندوق الانتخابات في الدورة المقبلة.

