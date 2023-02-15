مستقبلنا هو.. ماضينا!

الاخيرة

هناك مشاكل شائكة بالبلد تفوق مشاكل الهند والصين مجتمعتين، وقد نجد حلولاً لها كما يعتقد البعض ويصدقه كثيرون عبر ما نراه من ردّه وتوجه سريع للماضي السحيق كتغييب للعقل وهربٍ من الواقع المعيش، بدلاً من التوجه نحو المستقبل المشرق والاستعانة بعلوم العصر والثورة المعلوماتية القائمة والقادمة، فيرى هؤلاء - وهم جمع مؤثر جداً بالمجتمع وضمن ماكينة صنع القرار - أن مشاكل الحاضر والمستقبل تحل بالعودة للماضي ومن ذلك...

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ما دام لدينا إشكال مزدوج في عدم توفر الوحدات السكنية لما يقارب من 150 ألف شاب، وفي الوقت ذاته هناك خوف من ارتدادات زلزالية تصيب منازلنا وعماراتنا السكنية، فالحل بنظرهم هو بالعودة للماضي واستخدام الخيام، بدلاً من المباني الأسمنتية، وهو حل أسرع وأرخص، ويمكن تلبية كل طلبات السكن خلال أشهر قليلة بدلاً من السنوات الطويلة، وبالطبع لن يتأثر السكن الجديد بالزلازل، فلم يسمع قط بمن قتل من جراء سقوط الخيمة عليه، وبالطبع لن نحتاج للكهرباء ومن ثم سنوفر ما نحرقه من نفط لإنتاجها، كما سنستغني تدريجياً عن مداخيله لعدم الحاجة إليه بالحياة البسيطة التي سنعيشها.

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وفي العودة للماضي السحيق حل كذلك لمشكلة كبرى أخرى هي الشوارع المدمرة التي وصل السوء بها في المنطقة التي أسكنها أن أخاديد طرقها وحفرها وخنادقها أصبحت قادرة على أن تؤوي كتائب مشاة ودبابات ومدفعية مضادة للطائرات من دون أن يشاهدها الأعداء وحل إشكالية الطرق ضمن نهج العودة للماضي هو باستبدال السيارات والعربات بالخيل والجمال والأفيال التي لا تحتاج لطرق معبدة ولا... بنزين!

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ومنعاً لصفقات السلاح والرشاوى والعمولات والاختلاس من أموال صناديق الجيش، ومع احتمال وقف تصدير قطع غيار الأسلحة لنا من الغرب مع لحظة إعلاننا الرغبة بغزوهم وفتح بلدانهم، يمكن عبر العودة للماضي استبدال الأسلحة المستوردة بتصنيع محلي للسيف والرمح والقوس والسهم والنباطة وإرسال طائر الحمام للتجسس بدلاً من طائرات الدرون.

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آخر محطة:

(1) ما سبق ليس مقالاً حلمنتشياً آخر، وليس على الإطلاق مقالاً ساخراً بل مقالاً واقعياً 100 %، ويعكس بحق جل تفكير شخصيات مؤثرة في البلد من ينحصر تفكيرها ومقترحاتها وتشريعاتها على الماضي السحيق، شخصيات ترى أن السير بالبلد إلى الأمام يمر عبر النظر إلى الخلف، وأن مستقبلنا هو ماضينا في وقت تتسابق به أمم وشعوب الأرض وعلى رأسها دول الجوار إلى اللحاق بالثورة المعلوماتية الكبرى التي نمر بها والتأقلم مع المتغيرات المتسارعة، ليس فقط علمياً وتعلمياً وصحياً واقتصادياً وتنموياً واظهار ذاتها كشموس وأقمار مضيئة وساطعة على خارطة العالم، بل حتى برفض التخندقات السياسية العقيمة السابقة عبر خلق معادلات وتفاهمات جديدة مفيدة مع دول كانت تعاديها للاستفادة المشتركة.

(2) لنبقى نحن فقط بالكويت متخندقين ومتخلفين ومطفئين الأضواء عن أنفسنا، مدعين بأن في ذلك النهج ما يجعل العالم يتقاطر علينا ليتم تحولينا لمركز مالي عالمي نستبدل به النفط... بحق هل نحن في حالة جدٍّ أم هزلٍ؟!

