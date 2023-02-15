تطوير شبكات مهنية وبيئات داعمة لتمكين المرأة

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استضافت شركة Visa العالمية جلسة حوارية بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي لتسليط الضوء على كيفية تغلب النساء على التحديات التي تواجههن في مسيرتهن المهنية أو خلال ممارسة الأعمال التجارية وممارسة الرياضة، بما يسهم في تعزيز مكانتهن الريادية في عالم الأعمال. وتضمنت الجلسة التي عُقدت في مقر مجلس سيدات أعمال دبي، حلقة نقاشية مع جيني موندي، نائبة رئيس المبيعات والاستحواذ العالمية بشركة Visa، وأدارتها نادين حلبي مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي.

وشهد الحدث مشاركة واسعة لسيدات الأعمال والخبيرات من مختلف قطاعات الأعمال في دولة الإمارات المتحدة، وأبرز أهمية تطوير شبكات مهنية وبيئات داعمة تمكّن المرأة على المستوى العالمي. وارتكزت جيني على الدروس التي تعلمتها خلال مسيرتها المهنية في عامل الأعمال والقيادة، لتقدم للمشاركات ملخصاً عن خبراتها التي اكتسبتها من مشاركتها في سباقات المحترفين البحرية باليخوت، إذ سبق أن شاركت في دورتين من سباق يخوت «وايتبريد حول العالم». وعبّرت عن فخرها أنها عضوة في أول طاقم نسائي بالكامل يشارك في هذا السباق على متن اليخت «ميدن».

وخلال الجلسة، قالت جيني موندي، نائبة رئيس المبيعات والاستحواذ العالمية بشركة Visa: «يمثل توفير منظومة عمل دامجة وشاملة قيمة جوهرية لنا في Visa، فنحن نؤمن أن قوة النساء في ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيسياً للاقتصادات ودفع عجلة النمو نحو الابتكار والتطور في مجال الأعمال التجارية».

ولفتت جيني لالتزام شركة Visa بتسخير شبكة علاقاتها وعلامتها التجارية ومواردها الخاصة لتسليط الضوء على تجارب رائدات الأعمال وتأكيد أهمية اشراك الكادر النسائي، ودعم الأعمال التجارية التي تؤسسها النساء، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام.

واختتمت: «يشرفني أن تتاح لي الفرصة لمشاركة خبراتي مع مجتمع سيدات الأعمال هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة».

من جهتها، أكدت نادين حلبي، مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، أن المجلس وشركة فيزا يمتلكان نفس الرؤية الهادفة إلى مساعدة القيادات النسائية على الارتقاء بنجاحاتهن إلى آفاق جديدة، مما يساعد على ربط مجتمعات الأعمال النسائية حول العالم وتمثيل القوى العاملة المتنوعة والمتوازنة في دبي بصورة أفضل.

ونوهت حلبي أن المجلس يتطلع إلى توفير المزيد من الفرص لدعم التقدم الاقتصادي للنساء من خلال بناء شراكات مهنية قوية، وتطوير برامج توجيهية وإرشادية لدعم نمو المرأة وإشراك صناع القرار في دفع سيدات الأعمال إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار في ظل التطور الذي يشهده عالمنا اليوم.

ووفقاً لإحصاءات المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن تمكين النساء من الانخراط

في دعم الاقتصاد العالمي جنباً الى جنب وبالمساوة مع الرجال يمكن أن يسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وتشمل مبادرات Visa، التي أطلقتها لدعم جهود تمكين المرأة اقتصادياً المبادرة العالمية «هي التالية» والتي أُطلقت لأول مرة في دولة الإمارات العام الماضي 2022 بهدف دعم رائدات الأعمال. وقد استثمرت فيزا منذ عام 2020 أكثر من 2.2 مليون دولار في أكثر من 200 منحة وفرصة تدريبية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

