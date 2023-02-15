«الاقتصادية» نظمت ملتقى «التحديات والفرص التي تواجه رائدات الأعمال»

النهار Plus

نظمت لجنة الملتقى الاقتصادي بالجمعية الاقتصادية الكويتية الاسبوع الماضي ملتقى اقتصادياً بعنوان التحديات والفرص التي تواجه رائدات الاعمال، حاضر فيها كل من بدور السميط - عضوة مجلس ادارة جمعية رواد الاعمال الكويتية ورئيسة شبكة سيدات الاعمال والمهنيات، وآسيا الصعيليك - استشارية اعمال صاحبة نادي سانكشوري لسيدات الاعمال، وادار اللقاء وسام بهبهاني.

وتطرق الحوار الى اهم مقومات نجاح المشاريع بمختلف انواعها، وكيفية استغلال معطيات البيئة المحيطة للاستفادة منها لدعم المشاريع، كما تمت مناقشة التحديات التي قد تواجه رائدات المشاريع وعرض بعض الحالات الواقعية التي تعرضت لها بعض سيدات الاعمال في الكويت ومقارنتها بالمعطيات الاقليمية والعالمية.

هذا وقد تم طرح بعض الاقتراحات التي من الممكن الاستفادة منها كحلول لضمان استدامة المشاريع الصغيرة وتطويرها.

