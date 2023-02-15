ريهام عبد الغفور: «ماليش قرار في توقيت العرض»

النهار Plus

تعيش الفنانة ريهام عبدالغفور، حالة من النشاط الفني والدرامي، وتشارك في العديد من الأدوار والمسلسلات، وتستحوذ على إشادات الجمهور والنقاد.

ومؤخرًا.. نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردت فيه على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية، من جانب جمهورها، بسبب عرض عدد من الأعمال لها دفعة واحدة في الفترة الأخيرة.

وقالت ريهام: «بوست محشور في زوري: أنا صورت الأعمال دي علي مدار سنتين تقريباً وكان وقت عرضهم مختلف مش ورا بعض بس طبعاً أنا مليش دور أو قرار في وقت عرض الأعمال عموماً أنا اتعلمت حاجة في حياتي إن ربنا ما بيعملش غير الخير بس اكيد اللي حصل ده حيبقي في حساباتي اكتر الفترة اللي جاية».

وتطل ريهام عبد الغفور من جديد عبر مسلسل «الأصلي»، الذي يعرض قريبا على شاشة DMC، وتقدم دور ولي أمر عائلة كبيرة تتاجر في قطع غيار السيارات.

وظهرت ريهام في برومو مسلسل «الأصلي»، وهي تقاوم مجموعة من الصراعات مع أشقائها وأقاربها بعدما وضعها والدها على رأس العائلة، ويبدو أن العمل اجتماعي مليء بالمفاجآت.

وانطلقت أولى حلقات مسلسل «الأصلي»، يوم السبت الموافق 11 فبراير الجاري، على قناة DMC، ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تُعاد مرة أخرى في تمام الساعة 3 ظهرًا.

ويشارك في بطولة مسلسل «الأصلي» كل من، منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، كريم عبدالخالق، عزوز عادل، وغيرهم.

