بيونسيه تعلن عن أول جولة غنائية منفردة لها

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أعلنت النجمة الأميركية بيونسيه عن جولة غنائية مرتقبة لها في أوروبا وأميركا الشمالية بين مايو وسبتمبر ترمي إلى الترويج لألبومها «رينيسانس»، وذلك قبل أيام على حفلة توزيع جوائز «غرامي» الموسيقية التي حظيت فيها المغنية بالعدد الأكبر من الترشيحات.

وتتضمّن جولة بيونسيه حفلات في مختلف أنحاء أوروبا بين 10 مايو حتى 27 يونيو، ثم في الولايات المتحدة وكندا بين 8 يوليو و27 سبتمبر. وأشار بيان للمغنية إلى أنّ هذه الحفلات «تشكل أول جولة غنائية منفردة لها تحييها منذ أكثر من ست سنوات». ورأت مجلة «فرايتي» المتخصصة أنّ إعلان بيونسيه عن جولتها المرتقبة قبل أربعة أيام من الدورة الخامسة والستين لتوزيع جوائز «غرامي الموسيقية الأحد في لوس أنجلوس، لم يكن صدفة. وأفادت المجلة باحتمال أن تقدّم بيونسيه عرضاً خلال حفلة «غرامي» وقد يرافقها زوجها مغني الراب ورجل الأعمال جاي زي. ونالت بيونسيه تسع ترشيحات في المكافآت الموازية بأهميتها موسيقياً لجوائز الأوسكار، مما ادخلها في منافسة شديدة مع مغنية البوب البريطانية آديل التي حظيت بسبع ترشيحات.

واعتُبر «رينيسانس»، وهو الألبوم المنفرد السابع للنجمة البالغة 41 عاماً والمولودة في هيوستن، الحدث الموسيقي العالمي لصيف 2022.

