دُرة في لبنان بقرار من «الأجهر»

النهار Plus

تواصل النجمة التونسية «دُرة» حاليًا تصوير مسلسل «الأجهر» في لبنان، والذي تقدم بطولته مع عمرو سعد، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وقالت «دُرة»: «سعيدة بتقديم مسلسل الأجهر مع عمرو سعد، وأتمنى أن يحقق نجاحا كبيراً عند عرضه، وأتوقع أن يكون العمل هو الأقوى في دراما رمضان المقبل». مسلسل «الأجهر» يدور في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات عديدة، ويظهر البطل عمرو سعد كشخص خارج عن القانون ويتاجر في الذهب والألماس ، أما دُرة فتجسد شخصية «نهلة» وهي دكتورة صيدلانية تحاول دائمًا الوقوف إلى جانب أهلها في الحارة الشعبية التي تدور فيها الأحداث. «الأجهر»، بطولة عمرو سعد، درة زروق، سيد رجب، ناهد السباعي، سارة سلامة، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمد جمعة، ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

