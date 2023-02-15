ريهانا تعلن عن حملها بطفلها الثاني في حفل الـ «سوبر بول»

النهار Plus

أحيت المغنية الأميركية ريهانا ليلة استراحة ما بين الشوطين في نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول)، قبل أن تعلن أنها حامل مجدداً، في نبأ أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ممثل عن الفنانة لمجلة «ذي هوليوود ريبورتر»، أن النجمة المتحدرة من بربادوس تنتظر طفلها الثاني، بعد أقل من عام على ولادة ابنها من مغني الراب أساب روكي في 13 مايو 2022.

وفي إطلالتها المنتظرة بعد سنوات على آخر حفلة لها، ظهرت الفنانة البالغة 34 عاماً على منصة معلقة فوق أرض ملعب ستيت فارم في مدينة غلينديل بولاية أريزونا الأميركية، حيث أقيمت المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية للمحترفين.

قدمت ريهانا وصلتها الفنية وسط مئات الراقصين بعضهم على منصات مرتفعة، فيما البعض الآخر على أرض الملعب.

