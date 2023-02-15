أغنية مايلي سايرس.. أعلى نسبة بث في أسبوع واحد

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حققت أغنية مايلي سايرس «Flowers» أعلى نسبة بث في أسبوع واحد منذ عام 2021، كما أعلنت Billboard، إذ تصدرت الأغنية قائمة Billboard Hot 100 للأسبوع الثاني على التوالي.

في أسبوع التتبع المنتهي في 26 يناير، حصلت أغنية «Flowers» على 59.8 مليون استماع، ما يعد أكبر رقم منذ أن حققت أغنية «Way 2» لدريك، وفيوتشور، ويونغ ثوغ 67.3 مليون استماع في غضون سبعة أيام في سبتمبر2021.

كما أنها أول أغنية تستمر أسبوعين متتاليين مع أكثر من 50 مليون بث، منذ أغنية «Drivers License» لأوليفا رودريغو في يناير 2021.

في الأسبوع الثاني منذ إصدارها، حققت Flowers نحو 40.8 مليون استماع للبث الإذاعي، وباعت 65 ألف وحدة. لا تحمل سايرس الرقم القياسي الوحيد على القائمة هذا الأسبوع، إذ أصبحت SZA وألبومها SOS، أول امرأة تحصل على ألبوم في المرتبة الأولى على Billboard 200 منذ Folklore لتايلور سويفت في عام 2020، وفقًا لـ Billboard.

كما يعد أول ألبوم ريذم آند بلوز يقضي سبعة أسابيع في المرتبة الأولى منذ ألبوم Whitney لويتني هيوستن في عام 1987.

ظهرت أغنية سايرس لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، وأصبحت ثاني أغنية ناجحة في مسيرتها، بعد «Wrecking Ball» في عام 2013.

في أسبوعها الأول، أصبحت الأغنية الأكثر بثًا في فترة سبعة أيام على Spotify، إذ حصلت على أكثر من 96 مليون استماع.

بعد أسبوع واحد، حطمت الأغنية رقمها القياسي لأكبر عدد من الاستماعات في أسبوع واحد على خدمة البث.

