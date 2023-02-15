أبو ذكري لـ «النهار»: بدأت مشواري خلف الكاميرا وعمري 16 عاماً

النهار Plus

«لا أبالغ حين أقول إنني عندما أُبلغت بتكريمي بالجائزة سمعت صوتها يتردد في أذني كما سمعته في الهاتف من قبل منذ 9 سنوات عندما فوجئت باتصالها بي لتهنئني على نجاح مسلسل «ذات».. مازلت أذكر كلماتها الرقيقة وأمنيتها التي كانت تتمناها بوجود مخرجات مثلي في جيلها حتى تعمل معهم.. وقتها عجزت عن الرد من هول المفاجأة ومن كلمات الإطراء التي قالتها لي ومازلت أذكرها جيداً.. ليمر العمر وأحصل على جائزة تحمل اسمها.. وكل أمنيتي أن أكون على قدر هذا الشرف».

بهذه الكلمات عبرت المخرجة «كاملة أبو ذكري» عن سعادتها بتكريمها وحصولها على جائزة «فاتن حمامة للتميز» في الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الماضي.. وأضافت وهي تتذكر بدايتها في الفن والإخراج السينمائي في حديثها لـ «النهار»: هذا التكريم وهذه الجائزة الغالية جعلا مشواري يمر أمامي كشريط سينمائي فقد بدأت في سن مبكرة جداً عندما عملت مساعدة مخرج مع الراحل الكبير عاطف الطيب في فيلم «دماء على الأسفلت» ولم يكن عمري وقتها تجاوز الـ 16عاماً.. وقبل أن ألتحق بالدراسة في معهد السينما .. وكان «الطيب» هو أكثر مخرج تعلقت بأعماله في سن مبكرة جداً فقد كان عشقي منذ الطفولة.. خصوصا أنني في هذه السن المبكرة كنت قد حددت طريقي وطموحي بأن أكون مخرجة سينمائية. وعن المخرجين الأكثر تأثيراً فيها من الذين عملت معهم في بداياتها قالت: عملت مساعدة مع عدد كبير من المخرجين الكبار في مقدمتهم عاطف الطيب كما ذكرت وأيضا رضوان الكاشف والقليوبي وغيرهم لكن أعتبر المخرج الكبير نادر جلال هو أستاذي وعملت معه في 8 أفلام وأعتبره أبي الروحي وساعدني كثيراً وتعلمت منه «تكنيك» السينما.. وكان يعد على أن أحضر معه مرحلة المونتاج وتعلمت منه أنه في العمل لا مشكلة ليس لها حل مهما كانت الظروف.. أما محمد خان فهو صديقي وكان يمتلك روحاً شابة وكنت أستعين برأيه في أعمالي منذ فيلمي الأول «سنة أولى نصب» عام2000 وشجعني على أن ابدأ به مشواري كمخرجة وكنت مترددة جداً في أن يكون هذا الفيلم هو فيلمي الأول فقد كان حلمي أن أبدأ بـ «ملك وكتابة» لكن واجهتني مشاكل إنتاجية ثم أصبح فيلمي الثاني.

وحول تجربتها في فيلميها الشهيرين «واحد صفر» و«يوم للستات» اللذين نالا العديد من الجوائز من المهرجانات السينمائية محلياً ودولياً .. قالت «أبو ذكري»: كان لدي أحلام في نوعية السينما التي أريد أن أقدمها وكان من بين أحلامي أن أقدم فيلماً تدور أحداثه في يوم واحد.. ووجدت جزءاً كبيراً من أحلامي والموضوعات التي أحب طرحها ومناقشتها في السينما عندما قدمت «واحد صفر» وصورنا في الفيلم صوراً حقيقية لفرحة الجمهور المصري في الشارع بعد فوز مصر على الكاميرون «1/صفر» في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتضيف: أما «يوم للستات» فقد استغرق تصويره وقتاً طويلاً وكان التصوير يستلزم أن نكون في فصل الصيف خاصة مشاهد حمام السباحة.. وتوقفت لفترة لوفاة والدتي لدرجة أنني طلبت من إلهام شاهين أن تبحث عن مخرج بديل لأنني كنت في حالة نفسية لا تسمح لي بالعمل وهي منتجة الفيلم.. لكنها رفضت وانتظرتني حتى تجاوزت آلامي.. وجذبني هذا الفيلم منذ أن قرأت السيناريو التي كتبته هناء عطية.. فقد وجدت فيه فكرة شديدة البساطة أيضا فأنا لا أفضل الأفكار الفلسفية المعتمدة. وعما كان يزعجها تصنيف البعض لها بأنها المخرجة التي تنشغل دائما بقضايا المرأة في أعمالها.. قالت: في البداية أغضبني جداً هذا الرأي وهذا التوجه.. لأنه من الأصل لا تصنيف في الفن.. ثم طبيعة هذا الرأي نفسه.. لكن الناقد الراحل على أبو شادي قال لي إن هذا أمر طبيعي لأنني سيدة .. ومن الطبيعي أن تشغلني قضايا المرأة وأتفاعل معها .. ومع كل هذا لم أقدر نمطاً واحداً في أفلامي أو أعمالي بشكل عام والدليل أن البطل في عديد من أعمالي رجل مثل فيلم «ملك وكتابة» ومسلسل «واحة الغروب» .. ومع ذلك أعتز بلقب «مخرجة أفلام المرأة» ولم يعد يغضبني. وعن التواجد المكثف لـ نيللي كريم في الكثير أعمالها سينمائياً وتلفزيونيا.. أكدت «أبو ذكري» على أن نيللي مجتهدة للغاية ولديها إحساس عال .. وأعتبرها موهبة استثنائية وفي كل الأدوار والأعمال التي قدمتها معي لأرى بديلاً لها .. ومع ذلك عملت معي فنانات أخريات غيرها وهي أيضا عملت مع مخرجين آخرين.. حتى لا يتم التصنيف مرة أخرى بأنني مخرجة لفنانة أو نجمة بعينها.

وعن مسلسل «100وش» كان دراما كوميدية وحقق نجاحاً فائقاً وهل تتمنى تكرار التجربة الكوميدية في السينما قالت: أتمنى ذلك فعلاً لكن بشرط أن يتوافر السيناريو الجيد الذي يقدم كوميديا حقيقية دون ايفيهات مبتذلة أو مواقف مفتعلة هذا النوع من الكوميديا- إذا جاز لنا أن نطلق عليه هذه التسمية- لا يناسبني ولا أحب تقديمه ولا أتحمس له ومازلت أتذكر مقولة الراحل يوسف شاهين ونحن طلبة في معهد السينما حيث قال «قدامك طريقان يا إما تنور العقل يا إما تشرح القلب» ودائما أضع هذه المقولة أمامي.

وأكدت «كاملة» على أنها تعاني في العثور على سيناريوهات سينمائية جيدة وأشارت إلى أن الكثير من المنتجين لا يتحمسون لتقديم الأفكار الجريئة والمختلفة.. وأضافت: منذ سنوات أسعى لإخراج فيلم عن قصة أديب نوبل نجيب محفوظ «تحت المظلة» ولم أجد كاتباً يتحمس لكتابة سيناريو الفيلم لذلك أعكف حاليا على كتابة المعالجة بنفسي وأتمنى أن تتاح لي الظروف لتنفيذه.

ولم تنس «كاملة ابوذكري» رغم مكانتها الفنية أنها في الأصل امرأة وإنسانة يجب أن تكون لها حياتها الخاصة والتي تعمل على نجاحها.. وعن هذا الجانب قالت: رحلتي في عالم الفن والتي استمرت 30 عاماً هي أجمل رحلة عشتها في حياتي وانجازاتي بها تسير جنباً إلى جنب مع حياتي كإنسانة نجحت في تربية ابنتي الوحيدة وأراد الله أن يسعدني وأراها بفستان الزفاف، فالرحلتان لا تنفصلان ابداً فلولا عملي لم أكن استطيع أن أحقق لابنتي الكثير.. ويستطيع الإنسان باجتهاده وقوة تحمله للمواقف الصعبة وقدرته على مواجهة الإحباط أن يحقق النجاح في عمله وفي حياته الخاصة.

