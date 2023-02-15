حفلات «عيد الحب».. مؤجلة تضامناً مع ضحايا الزلزال

النهار Plus

قرر عدد كبير من نجوم الغناء العربي تأجيل حفلاتهم الخاصة بمناسبة عيد الحب، وذلك تضامنا مع الأحداث الذي مرت بها المنطقة، بعد حادث الزلزال التي شهدتها سورية وتركيا خلال الأيام الماضية، وتسببت في العديد من الوفيات والإصابات.

أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطرب عمرو دياب في جزيرة المها القطرية، عن تأجيله حدادًا على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا، وأوضحت «جزيرة المها»، في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن «قرار التأجيل جاء نظرًا للكارثة الإنسانية التي ألمت بالشعبين السوري والتركي»، وتقدمت بالعزاء إلى أهالي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلن الفنان هاني شاكر تأجيل حفله الغنائي، الذي كانت مقررة إقامته في سورية بمناسبة عيد الحب، حيث شارك فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، وأعرب من خلاله عن تعازيه للشعب السوري في ضحايا الزلزال.

وقال شاكر، في الفيديو: «خالص عزائي للشعب السوري الشقيق والحبيب، في وفاة شهدائه الذين ماتوا نتيجة الزلزال، وكل التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين والجرحى».

وأضاف: نتيجة للظروف التي تمر بها سورية، قررت أنا وزملائي متعهدي الحفلات تأجيل حفل عيد الحب لوقت آخر في القريب العاجل، وكل تمنياتي للشعب السوري الحبيب بدوام الأمن والأمان، ربنا يحفظ سورية ومصر وكل بلادنا العربية.

وأعلن القائمون على حفل المطرب وائل الكفوري، عن تأجيل حفله في قبرص يوم 18 فبراير، وجاء ذلك حزنًا على الشعبين السوري والتركي لما حدث لهما من حادث الزلزال العنيف.

وأجل الفنان اللبناني مروان خوري حفلاته في الشام التي كانت مقررة إقامتها بالتزامن مع عيد الحب، تضامنًا مع ضحايا سوريا والمتضررين من الزلزال، وكتب مروان عبر حسابه على انستغرام، الآتي: نظرًا للكارثة والمأساة التي حلت بأخوتنا في سورية ولأن الوجع أكبر من أي محاولة للترفيه عنه، سيتم تأجيل حفلاتي في الشام وطرطوس إلى أجل غير مسمى، رافعًا شعار سورية تستغيث، ارفعوا الحصار عن سورية.

وأعلنت الجهة المنظمة لحفل ناصيف زيتون ورحمة رياض تأجيل الحفل لدعم متضرري زلزال سورية والذي كان من المقرر إقامته يوم 11 فبراير الجاري، وكتبوا الآتي عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالآتي: «نظرًا للظروف المأساوية والمعاناة التي يعيشها الأشقاء في سورية.. تقرر تأجيل حفل الفنان ناصيف زيتون والفنانة رحمة رياض إلى موعد لاحق».

