بعد زيجات «فاشلة» نجوم ذهبوا إلى المأذون مرتين

النهار Plus

«ذهبوا إلى المأذون مرتين»، جملة تنطبق على عدد من نجوم الفن، الذي فشلوا في صناعة حياة زوجية سعيدة فدفعتهم الظروف إلى الانفصال، وذلك لأسباب عدة من بينها «الغيرة» و«عدم الانسجام» و«فقدان التفاهم»، وذلك حسبما أعلن عدد منهم بعد إعلان نبأ «الطلاق».

قائمة النجوم الذين هدموا «عش الزوجية» تضم عدداً لا بأس به من الفنانين، من بينهم الفنان أحمد سعد وزوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب، واللذان لم يستمر زواجهما أكثر من عامين، ، ليحدث الانفصال بعد نشوب خلافات بينهما واتهامات وصلت لساحات القضاء.

وبعد فترة قصيرة من الانفصال تزوج أحمد سعد من مصممة الأزياء علياء البسيوني، وفور إعلان الخبر، هاجمته سمية وسخرت منه عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر الثنائي أحمد وسمية، العناوين كثيرا في الصحف ومواقع التواصل، بسبب تبادل التصريحات الجريئة والغريبة حول تجربتهما الزوجية، إذ اتهمت سمية الخشاب طليقها بأنه دمر لها «الطحال»، فيما اتهمها هو بالسعي لاستغلاله ماديا.

المثير في الأمر هنا، أنه بعد مرور الوقت هدأت الأمور بينهما حتى أن الفنان أحمد سعد قدم أغنية في مسلسل «موسى» أثناء مشهد زواج سمية الخشاب من محمد رمضان.

أحمد عز وزينة

منذ 8 سنوات تقريبا، فجرت النجمة المصرية زينة مفاجأة كبيرة في مطار القاهرة الدولي، عندما قدمت لأمن المطار وثيقة سفر مؤقتة مستخرجة من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس، وشهادتي ميلاد أميركيتين لطفلين تفيد أن والدهما الفنان أحمد عز، لتبدأ من هنا قصة غريبة.

«عز» رفض الاعتراف بطفليه، وقال تصريحه الشهير «أقسم بالله ما أولادي»، وتداول رواد مواقع التواصل كلامه بشكل ساخر حول الأزمة.

في المقابل، لم تهدأ زينة وقررت اللجوء للقضاء لإثبات نسب طفليها، وضمان حقوقهما المادية، وبعد أشهر طويلة من التقاضي، استطاعت «زينة» عن طريق محكمة الأسرة في القاهرة، أن تثبت نسب طفليها إلى «عز» وحصلت على حكم بخلعها منه، بعدما تنازلت عن كافة حقوقها، لتبدأ الفنانة معركتها الجديدة لإلزامه بالإنفاق، طبقا للقانون، على طفليه.

وبالفعل أنصفتها المحكمة من جديد، وقضت لطفليها بنفقة شهرية قدرها 30 ألف جنيه مستحقة من أحمد عز، باعتباره والد الطفلين، ثم قضية أخرى لإلزام «عز» بدفع مصروفات الدراسة للطفلين بالمدرسة البريطانية للغات والتي تقدر بمبلغ 29868 جنيهاً إسترلينياً وهو ما يعادل 900 ألف جنيه مصري.

أصالة وطارق العريان

تزوجت المطربة السورية أصالة في بداية حياتها بالمنتج أيمن الذهبي، وأثمر هذا الزواج إنجاب بنت وولد هما شام و«خالد، وفي عام 2005 حدث الانفصال ولم تكشف أصالة وقتها عن الأسباب، وقررت أن تلملم جروحها، وتبحث عن السعادة مرة أخرى، فتزوجت من المخرج طارق العريان في مارس 2006، وأنجبت من هذه الزيجة توأمان هما أدم وعلي. وحرصت أصالة خلال فترة زواجها من العريان على إظهار مشاعر الحب والود بينهما، إلا أن الرومانسية بينهما لم تدم طويلا وحدث الانفصال في 2020، وبعد عام تزوجت أصالة من الشاعر العراقي فائق حسن وقررت طي صفحة العريان نهائيا.

شيرين عبدالوهاب ومحمد مصطفى

تغني النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب للحب والمشاعر كثيرا، لكنها عانت كثيرا من أجل العثور عليه، ففي بداية حياتها تزوجت من الموزع الموسيقي مدحت خميس وانفصلت عنه سريعا.

