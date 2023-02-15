«سيدات النصر» يتربع على «الممتاز»

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حقق النصر لقب النسخة الأولى من الدوري الممتاز السعودي لكرة القدم للسيدات بعد الفوز على اليمامة 3-2 في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود السبت الماضي، متصدرا الترتيب برصيد 35 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال الذي حل في مركز الوصافة، بعد تعادله مع الاتحاد بنتيجة 4- 4 في الجولة الاخيرة من البطولة .

ودخل النصر الجولة الاخيرة متصدرا الدوري بعد مرور 13 جولة برصيد 32 نقطة ويأتي خلفه مباشرة وبرصيد 31 نقطة فريق الهلال، وفي الجولة الأخيرة انحبست الأنفاس فالهلال في بعض اللحظات تقدم على الاتحاد والنصر كان متأخراً أمام اليمامة، لكن انقلبت الأمور بعدها حينما فاز النصر 3-2 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، والهلال خرج متعادلاً مع الاتحاد 4-4.

وتوجت مساعد وزير الرياضة للشؤون الرياضية أضواء العريفي، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت إبراهيم، ومدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد، فريق النصر بكأس الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الأولى لموسم 2022-2023.

ونال النصر بطل الدوري الممتاز مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال، فيما حصل الهلال على 300 ألف ريال جائزة المركز الثاني، بينما حصل الشباب على 200 ألف ريال جائزة المركز الثالث. وعلى مستوى الجوائز الفردية فازت لاعبة النصر مباركة الصيعري على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما حصدت لاعبة الهلال المحترفة العراقية شوخان نور الدين جائزة هداف البطولة، بينما فازت لاعبة نادي اليمامة ليلى علي على جائزة أفضل حارسة مرمى. ومن جانبها هنأت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن ابراهيم نادي النصر على تحقيق لقب الدوري الممتاز للسيدات، مؤكدةً أن هذا النجاح الكبير الذي تحقق في أول مواسم الدوري لم يكُن ليأتي لولا الدعم السخي من وزارة الرياضة ومجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيدةً بجهود كل من عمل من أجل إخراج هذا المنتج.وأضافت بن بهيان أن المستوى المميز الذي ظهر به الدوري سينعكس بشكل كبير على تطور اللاعبات الذي سيخدم أهداف المنتخب الوطني لكرة قدم السيدات خلال المرحلة القادمة.

وباركت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد لنادي النصر على تحقيق هذا الإنجاز، مشددةً على نجاح الأهداف المرجوة من إدارة كرة القدم النسائية والمستوى الكبير الذي شهده الموسم عبر 56 مباراة.وأضافت أن الموسم القادم من الدوري الممتاز للسيدات سيشهد العديد من التطورات على جميع النواحي الفنية والتنظيمية، وأنه لايزال هناك العديد من المستهدفات المرسومة لتطوير قطاع كرة القدم النسائية في المملكة. من جانبه، توج نادي الرياض بطلا لدوري الدرجة الأولى للسيدات موسم 2022-2023، عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي المتحد، وانتهى الوقت الرسمي للقاء، الذي أقيم بملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لفريق الرياض، الذي صعد رسميا للدوري السعودي الممتاز لكرة القدم للسيدات. وكان فريق الرياض قد توج بلقب البطولة بعد تصدره لمجموعته التي ضمت فريقي الهمة والنسور الذهبية. بعد ذلك، تفوق في ثمن النهائي على فريق اتحاد النسور بهدفين لهدف، وفي مواجهة نصف النهائي تمكن الرياض من الفوز على نجمة جدة ليحقق اللقب بالفوز في المباراة النهائية على فريق المتحد. من جانب آخر، علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على فوز نادي النصر بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في أول نسخة للمسابقة عبر حسابه في تويتر وكتب : «تهانينا الكبرى لفريق النصر للسيدات على فوزهم بالدوري الأول، يا له من إنجاز رائع».وكان النجم البرتغالي (38 عاماً) انضم لصفوف «العالمي» في أواخر ديسمبر الماضي، بعقد مدته موسمان حتى عام 2025.

وظهر كريستيانو رونالدو في 3 مباريات في مسابقة دوري «روشن» السعودي، هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، منها سوبر هاتريك في شباك نادي الوحدة. بعد ختام منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بدأت الفرق النسائية السعودية في التفكير بالموسم المقبل، الذي سيكون أكثر قوة بفضل الدعم المالي الذي تحظى به المسابقة. وتلقت جميع الفرق المشاركة في ختام الموسم المكافآت المالية من الاتحاد السعودي لكرة القدم بحسب مراكزهم في جدول الترتيب.

وحصد بطل الدوري الممتاز للسيدات، النصر، مبلغ مركز الأول البالغ 500 ألف ريال، وحصل الوصيف الهلال على 300 ألف، والثالث الشباب على 200 ألف.

ونال صاحب المركز الرابع اليمامة 100 ألف، وحصد الخامس الاتحاد 90 ألفا، والسادس الأهلي حصل على 80 ألفا، والسابع شعلة الشرقية نال 70 ألفا، وصاحب المركز الثامن والأخير فريق سما 60 ألفا، رغم هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وتحصل كل فريق بالدوري الممتاز، قبل انطلاق الدوري في شهر أكتوبر الماضي، على مبلغ مالي قدره 250 ألف ريال، كدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووصل الدعم المالي من الاتحاد السعودي إلى فرق دوري الدرجة الأولى، الذي اختتم بفوز الرياض باللقب والتأهل إلى الدوري الممتاز، وحصل على مكافأة البطولة البالغة 150 ألف، في حين حصل الخاسر باللقاء النهائي، المتحد، على مبلغ الوصافة 120 ألف ريال. ونال فخر جدة صاحب المركز الثالث 100 ألف ريال، بعد انتصاره بلقاء تحديد المركز الثالث على نجمة جدة، الذي تحصل على 90 ألف وهي مكافأة المركز الرابع. وتحصلت جميع فرق ربع النهائي، التي لم تتمكن من التأهل إلى نصف النهائي، على مبلغ 50 ألف لكل فريق، حيث تحصلت جميع فرق دوري الدرجة الأولى، البالغ عددها 17 فريقاً، على الدعم المالي قبل انطلاق الدوري وقدره 50 ألفا لكل فريق.

