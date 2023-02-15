الرشود: الربع الأخير من 2022 شهد نمواً قياسياً وتاريخياً في أرباح مساهمي «بيتك»

مال وأعمال

عقد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، البث المباشر للمؤتمر التحليلي لأداء مجموعة «بيتك» للعام 2022.

وخلال كلمته في المؤتمر، سلّط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، عبد الوهاب عيسى الرشود، الضوء على النتائج المالية للبنك خلال عام 2022.

وقال الرشود: ان صافي ارباح المساهمين لعام 2022، بلغ 357.7 مليون دينار، بنسبة نمو 47.0% مقارنة بالعام السابق 2021، وقد ساهم البنك الأهلي المتحد - البحرين في الربح بمبلغ 62.5 مليون ديناربما يعادل 17.5% ويمثل 62.5 مليون دينارنتائج البنك الأهلي المتحد عن الفترة من تاريخ الاستحواذ في 2 أكتوبر 2022 وحتى نهاية السنة المالية 22، وذلك ضمن اطار نجاح استكمال صفقة استحواذ «بيتك» على 100% من أسهم البنك الاهلي المتحد البحريني، وإدراج وبدء تداول أسهمه في بورصة البحرين في تاريخ 6 اكتوبر 2022.

وأضاف الرشود ان فترة الربع الأخير من 2022 شهدت نموا قياسيا وتاريخيا في أرباح مساهمي «بيتك» بلغت نسبته 101.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، وذلك نتيجة تضمين أرباح مجموعة البنك الاهلي المتحد البحريني، كما ارتفعت ربحية السهم في الربع الرابع من 7.74 فلسا الى 10.70 فلوس بزيادة بلغت 38.2%.

وبلغت ربحية السهم 33.58 فلسا لعام 2022 مقارنة بـ 25.99 فلسا عن العام السابق 2021، وبنسبة زيادة 29.2 %.

وبلغ صافي إيرادات التمويل 800.5 مليون دينارلعام 2022، بنسبة نمو بلغت 36.7% مقارنة بالعام السابق 2021. وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل ليصل الى 1.1 مليار دينار لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 32.2 % مقارنة بالعام السابق 2021.

وبلغ صافي إيرادات التشغيل 723.3 مليون دينارلعام 2022، بنسبة نمو بلغت 43.8% مقارنة بالعام السابق 2021.

وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 37.0 مليار دينارفي عام 2022، بزيادة قدرها 15.2 مليار دينار، وبنسبة نمو 69.7% عن العام السابق 2021.

بين الرشود أن رصيد مديني التمويل لعام 2022 ارتفع ليصل الى 18.8 مليار دينار، بزيادة قدرها 7.5 مليارات دينار، وبنسبة زيادة 65.9% مقارنة بالعام السابق 2021.

وزادت حسابات المودعين لتبلغ 22.5 مليار دينار، بزيادة قدرها 6.6 مليارات دينار، وبنسبة نمو 41.7% عن العام السابق 2021.

وبلغت حقوق المساهمين 5.4 مليارات دينار لعام 2022، وبنسبة نمو 177.4% عن العام السابق 2021.

نمو مستدام

وأشار الرشود الى ان «بيتك» نجح في الحفاظ على نهجه المستدام في تحقيق النمو والأرباح في جميع المؤشرات المالية الرئيسة، مبينا ان «بيتك» حقق نسبا إيجابية من حيث الربحية والعائد على الأصول وتحسين نسب جودة الأصول وكذلك نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة. كما حافظ «بيتك» على نسب جيدة من حيث الكلفة إلى الايراد ما يؤكد نموذج العمل المرن لـ«بيتك» وخططه واستراتيجيته الناجحة.

ولفت الرشود الى ان «بيتك» يتمتع بنسب سيولة قوية وقاعدة رأسمالية قوية تدعم نمو أعماله، بالإضافة إلى أداء تشغيلي قوي أدى إلى نمو ايرادات التشغيل والأرباح ومحفظة التمويل وودائع العملاء. واوضح الرشود ان «بيتك» استكمل بنجاح عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد في البحرين في عام 2022، وهو ما يمثل مشروعًا استراتيجيًا واعدًا ومرحلة تاريخية ومحورية في رحلة «بيتك»، مبينا ان عملية الاستحواذ تحول «بيتك» إلى أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، ووصول القيمة السوقية إلى 11 مليار دينار.

وأضاف الرشود ان «بيتك» يحافظ على تميزه في تقديم الحلول المالية وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع المضي قدمًا في تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المعاملات المصرفية وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا لترسيخ مكانة «بيتك» الرائدة ونقل تجربة العملاء إلى مستويات جديدة.

الحلول الرقمية

وبيّن الرشود ان معدل النمو السنوي في استخدام العملاء للحلول المالية الرقمية التي يقدمها بيت التمويل الكويتي من خلال «KFHonline» بلغ نحو 32%، وهذا يؤكد كفاءة وجودة خدمات «بيتك» الرقمية سواء المقدمة عبر الموبايل أو من خلال القنوات الأخرى، مشيرا الى ان «KFHonline» يوفر أكثر من 150 خدمة، بينما توفر فروع «XTM» و KFHGo حوالي 50 خدمة أخرى، مما يعني أن عملاء «بيتك» لديهم الفرصة لاستخدام حوالي 200 خدمة إلكترونية عبر الهاتف المحمول وقنوات الخدمة الذاتية المختلفة.

وقال: ان «بيتك» هو أول بنك في الكويت يطبق تقنية الذكاء الاصطناعي في عملياته، وأول بنك يقدم خدمة طلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الرقمي من خلال تطبيق «KFHonline». كما كان «بيتك» من أوائل المؤسسات التي انضمت إلى نظام الدفع عبر الحدود (آفاق) ومن أوائل البنوك التي أطلقت خدمة «Apple Pay»، إلى جانب العديد من المبادرات الرقمية المختلفة.

وأكد الرشود استمرار جهود «بيتك» في تقديم الخدمات المصرفية للشركات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب لأنها عناصر الاستدامة ومن أبرز ركائز استراتيجية البنك في المستقبل المنظور، بالإضافة إلى كونها ضمن إطار الدور الوطني والمجتمعي.

ولفت الرشود الى ان «بيتك» يتمتع بسجل حافل من المبادرات الاجتماعية والمساهمات المختلفة، وأبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت لتصميم وإعادة بناء المناطق المتضررة في سوق المباركية بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 8 ملايين دينار. كما نفذ «بيتك» بالتعاون مع وزارة العدل، مبادرة سداد مديونيات الغارمين المتعثرين، حيث تجاوز المبلغ المدفوع 20 مليون دينار، استفاد منها قرابة 10 آلاف مدين. كما دعم «بيتك» جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مبادراتها الإغاثية والاجتماعية داخل وخارج الكويت. وبلغت القيمة الإجمالية للمساهمات خلال عام 2022 نحو 4.5 ملايين دينار.

انخفاض المخصصات

وبدوره، استعرض رئيس المالية للمجموعة في «بيتك»، شادي زهران، الأداء المالي لمجموعة «بيتك» للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال زهران «حققت المجموعة صافي ربح عائد للمساهمين (بعد الضريبة) للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 357.7 مليون ديناربزيادة وقدرها 114.3 مليون دينارأو 47% مقارنة مع العام الماضي بمبلغ 243.4 مليون دينار.

تشمل النتائج المالية المجمعة للمجموعة مساهمة مجموعة البنك الاهلي المتحد عن فترة الأشهر الثلاثة التي تبدأ من تاريخ 2 أكتوبر 2022 (تاريخ بدء الاستحواذ) والبالغة 62.5 مليون دينار.

وأرجع زهران السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الايرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات التي تم مقابلتها جزئيا بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار (IAS-29) «التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المفرط» على البيانات المالية لـ«بيتك-تركيا».

وأضاف زهران ان إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 450.8 مليون دينار أو 51.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في العوائد ومتوسط الاصول المدرة للربح.

وقال زهران: «بلغ صافي ايرادات التمويل 800.5 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 214.8 مليون دينار أو 36.7% مقارنة بالعام الماضي و يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 450.8 مليون ديناروالتي قابلها جزئياً الزيادة في كلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمبلغ 236 مليون دينار.

زيادة الإيرادات التشغيلية

وأضاف زهران: «بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 723.3 مليون دينار أي بزيادة قدرها 220.2 مليون دينار أو 43.8% مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة الى ارتفاع صافي ايرادات التمويل بمبلغ 214.8 مليون ديناروالزيادة في ايرادات الاستثمار بمبلغ 27.8 مليون دينار والزيادة في الرسوم والعمولات بمبلغ 18.1 مليون دينارجزئياً والتي قابلها زيادة في المصروفات التشغيلية بمبلغ 41 مليون دينار.

وبالنظر إلى بيانات الايرادات التشغيلية، أشار زهران الى ان مساهمة صافي ايرادات التمويل الى إجمالي الايرادات التشغيلية بلغت 75% مقارنة بنسبة 72% في العام الماضي و يعود السبب في ذلك الى زيادة صافي ايرادات التمويل.

وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 349 مليون دينار وهذا يعني زيادة بمقدار 41 مليون دينار أو بنسبة 13.3% وهي أعلى مقارنة بالعام السابق نتيجة تضمين نتائج البنك الاهلي المتحد.

وتحسنت نسبة التكلفة الى الدخل لعام 2022 32.55% مقارنة بنسبة 37.97% عام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض نسبة التكلفة الى الدخل الى الزيادة في الايرادات التشغيلية بمبلغ 261.3 مليون دينار.

وتعتبر نسبة التكلفة الى الدخل للمجموعة النسبة الأفضل بين البنوك الكويتية لعام 2022 وذلك وفقا للنتائج المعلنة.

وقال زهران: إن متوسط الأصول المدرة للربح زاد بنسبة 34.8% مقارنة بالسنة المالية 2021 و 43.3% مقارنة بالسنة المالية 2020 حيث نتج ذلك بشكل رئيس عن النمو في مديني التمويل وأوراق الدين المالية.

وقال زهران: «بالنظر الى المخصصات وانخفاض القيمة فقد انخفض إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 73.3 مليون دينار أو 54.1 % لتصل إلى 62.1 مليون دينار لعام 2022. وبلغ إجمالي مخصصات الائتمان لعام 2022 مبلغ 39.1 مليون ديناربانخفاض وقدره 108.1 مليون دينار مقارنة بمبلغ 147.2 مليون دينارلعام 2021. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض مخصصات الائتمان مقارنة بعام 2021 الى انخفاض المخصصات الاحترازية في ضوء التحسن المستمر في جودة اصول المجموعة ونسب التغطية.

وتحسنت استردادات الديون المشطوبة للعام 2022 حيث بلغت 36.2 مليون دينار وهذا يعني زيادة بمقدار 13.5 مليون دينارمقارنة بعام 2021.

نهج احترازي

وأشار زهران الى ان نهج «بيتك» الاحترازي تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية – 9 IFRS (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 517 مليون دينار.

وأضاف: خلال عام 2022 فقد تم تصنيف تركيا كاقتصاد حاد التضخم. كما أن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 على البيانات المالية لـ«بيتك-تركيا» قد نتج عنه تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 127.6 مليون دينارخلال السنة الحالية.

أشار زهران الى ان إجمالي الاصول البالغ 37.0 مليار دينارزاد بمبلغ 15.2 مليار ديناراو 69.7 % عام 2022.

وزاد صافي مدينو التمويل الى 18.8 مليار دينارأي بزيادة قدرها 7.5 مليارات دينارأو 66%.

وقال زهران: ان السبب الرئيسي في نمو مديني التمويل يعود الى تجميع بيانات البنك الاهلي المتحد، بالأضافة الى الزيادة في بيتك الكويت. حيث تم تحقيق النمو في كل من قطاع الخدمات المالية للشركات والأفراد في الكويت.

وأضاف زهران: «زادت الاستثمارات في أوراق الدين المالية بمقدار 3.4 مليار دينارأو بنسبة 122.5% لتبلغ 6.1 مليارات دينار. ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى الاستحواذ على البنك الاهلي المتحد.

إضافة الى ذلك بلغت الودائع 22.5 مليار دينارلعام 2022 بزيادة تبلغ 6.6 مليارات دينار أو أعلى بنسبة 41.7% مقارنة بالسنة المالية 2021. ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى الاستحواذ على البنك الاهلي المتحد.

وتمكنت المجموعة من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع حسابات التوفير و,الحسابات الجارية بنسبة 46.1% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية عام 2022.

ودائع العملاء جيدة

وقال زهران: «إن نسبة ودائع العملاء الى إجمالي التمويل والبالغة 76.3 % مقارنة بنسبة 84.9% لعام 2021 لا تزال جيدة. كما أن مكونات تركيبة التمويل تعكس المزيد من التنويع بسبب تضمين البنك الاهلي المتحد.

وبالنظر إلى مؤشرات الأداء الأساسية للمجموعة نرى أنها تعكس التحسن في الربحية كما تم بيانه سابقا.

زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 12.77% إلى 13.19%.

زاد العائد على متوسط الأصول من 1.44% إلى 1.69%.

زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين الملموسة من 12.80% الى 16.48%

تحسنت نسبة الكلفة الى الدخل من 37.97 % الى 32.55%

زادت ربحية السهم من 25.99 فلساً إلى 33.58 فلساً.

وتحسنت نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة لتصل إلى 1.32% (وفقاً لحسابات بنك الكويت المركزي) عام 2022 مقارنة بنسبة 1.60% كما في 2021.

وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 341% عام 2022 مقارنة بنسبة 326% عام 2021.

استراتيجية بيت التمويل

من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»- فهد خالد المخيزيم، استراتيجية بيت التمويل الكويتي وكذلك نتائج السنة المالية 2022.

وأشار المخيزيم الى ان معدلات التضخم خلال عام 2022 وصلت إلى مستويات قياسية لم نشهدها منذ عام 2008، مرجعا أسباب التضخم إلى تداعيات جائحة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، وتراكم الخدمات اللوجستية وأسعار الطاقة على مستوى العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع.

ولفت المخيزيم الى انه في عام 2022، كان الاحتياطي الفيدرالي جنبًا إلى جنب مع البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم يحاولون هزيمة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بسرعة.

وأضاف المخيزيم: «رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5% -4.75% في اجتماعه في فبراير 2023 مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، وكان آخر رفع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022 في ديسمبر عندما ارتفع معدل الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس وهو الإرتفاع للمرة الثامنة على التوالي لسعرالفائدة.»

وأشار المخيزيم الى ان بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4% في 25 يناير 2023، ما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019، مبينا ان بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة أربع مرات خلال عام 2022.

وقال المخيزيم: «على الرغم من التباطؤ الاقتصادي على الصعيد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي(IMF) في أكتوبر 2022 أن تسجل الكويت نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% في عام 2022، وهو أعلى نمو بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأفضل من توقعاتهم في أبريل 2022 والتي كانت 8.2%. هذا النمو الملحوظ مدعوم بارتفاع أسعار النفط وصناديق الاحتياطي الكبيرة.»

التصنيف الائتماني

وقال ان التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للكويت يقف عند عند + A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتم تحديد التصنيف الائتماني لمؤسسة موديز للكويت لآخر مرة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما تم تصنيف فيتش الائتماني للكويت في آخر مرة عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكر المخيزيم ان تصنيف بيت التمويل الكويتي على المدى الطويل يقف عند «A» من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعند A2 من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة «بيتك» أخيراً كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط من قبل مجلة جلوبال فاينانس، وأفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في الكويت من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

ولفت الى ان «بيتك» احتل المرتبة الأولى بين كافة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي بلغت 11 مليار دينار. حضر المؤتمر التحليلي كل من:

? سي اي كابيتال

? اي اف جي هرميس

? فرانكلين تمبلتون

? جهاز أبو ظبي للإستثمار

? اتش اس بي سي

? بنك سيكو

? مجموعة سيتي

? أجيج كابتل

? الريان للإستثمار

? ارقام كابتال

? بنك بوبيان

? بنك برقان

? ان بي كيه كابيتال

? المركز

? بالإضافة إلى شركات أخرى.

