«بوبيان» ينظم بطولة Boubyan Master للبادل

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تنظيم بطولته Boubyan Master المفتوحة لمحترفي وهواة رياضة البادل في الفترة من 16 وحتى 22 فبراير الحالي بمشاركة 192 فريقاً من الجنسين بمختلف الاعمار وبجوائز مالية تتجاوز 5000 دينار كويتي.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة البسام تعليقاً على ذلك طالما اعتبر بنك بوبيان الرياضة ركناً اساسياً لبرنامج مسؤوليته المجتمعي وثقافة نؤمن بضرورة تطبيقها في مجتمعنا لمختلف الاعمار والشرائح بالاضافة إلى التركيز على الشباب واهتماماتهم معتبراً ان هذا ما يدفعنا إلى التنوع بين فعالياتنا الاجتماعية والرياضية منها لاسيما بعد ما احتلته رياضة البادل من زخم وانتشار في الكويت.

وأوضح البسام ان بطولة Boubyan Master والتي تنطلق فعالياتها بملاعب أكاديمية Padel In بمشرف تتميز بمستوى احترافي عال من التنظيم والإدارة وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات للاعبين المشاركين لتكون لهم بمثابة تجربة رياضية مميزة تحاكي كبرى البطولات على المستويات الإقليمية والعالمية.

وأضاف ان البطولة سوف تشهد فعالياتها نوعاً من التميز والاختلاف مثل شريحة المشاركين واعمارهم وعددهم والتنوع في المجموعات مشيراً ان Boubyan Master تتميز كونها متاحة لمشاركة كلاً من محترفي على مستوى الخليج أو من هواة البادل.

وأشار إلى انه منذ البدء في الترتيب لإطلاق البطولة بادر إلى ذهننا ان نضيف شيئاً يميزها بين بطولات البادل المنتشرة حالياً وهو التنوع في اعمار المشاركين، فنجد ان المشاركة لا تقتصر على شريحة عمرية محددة لكن متاحة لعمر 16 عاماً فما فوق بجانب الأقل من 16 عاماً مؤكداً ان هذا يأتي من منطلق دورنا تجاه شريحة الناشئين لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة والتعايش مع اجواء البطولات الرياضية.

للمحترفين والهواة

واعتبر البسام ان البطولة فرصة للجميع لممارسة الرياضة كونها «أسلوب حياة» من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن سواء من المحترفين او الهواة للبادل من مختلف الاعمار، حيث تتضمن البطولة مشاركة 144 فريقاً للشباب و32 للفتيات و16 فريقاً للناشئين.

كما تنقسم شريحة الشباب إلى 4 مجموعات هي 4 مجموعات (A – B – C – D) حيث تُخصص المجموعة A لمحترفي البادل في حين B – C – D لهواه الرياضة، بينما فئة الفتيات تنقسم إلى مجموعتين ( A – B) كلتاهما للمحترفات أما شريحة الناشئين الأقل من 16 عاماً فالمشاركة متاحة للجميع سواء محترفين أو هواة من الجنسين من خلال 16 فريقاً ليصل المجموع الكلي للفرق 192 فريقاً.

ولفت البسام إلى ان الكويت تتمتع بمستويات ومهارات احترافية عالية بين ممارسي البادل وهو ما شهدناه الفترة الماضية على مستوى البطولات المُنظمة من قبل العديد من المؤسسات الامر الذي يؤكد المستوى الحقيقي لتقدم هذه الرياضة محلياً وعالمياً موضحاً انه من خلال Boubyan Master حرصنا ان تكون جوائزنا على نفس مستوى احترافية المشاركين ولهذا خصصنا جوائز قيمة للفائزين تتجاوز 5000 دينار كويتي.

وأكد أن بنك بوبيان دائما ما يحرص على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الرياضية في الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها مؤكداً دور البنك في تنمية قطاعي الشباب والرياضة ضمن استراتيجيته محاولين تطبيقه بصورة فعلية من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى».