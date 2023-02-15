«التجاري» راعٍ بلاتيني لأسبوع «أمان Com 2»

مال وأعمال

في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية ودعم ورعاية الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات التعليمية، قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية البلاتينية لأسبوع واحة التدريب وسيمنار «أمان Com 2» والمنظم من قبل المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، علما بأن أسبوع التدريب للعاملين في الهيئة وأعضاء هيئتي التدريب والتدريس يقام للسنة الثانية على التوالي ولغاية يوم الخميس 16 فبراير2023، بحضور مدير عام الهيئة ونائبه للتدريب وعدد من قياديي الهيئة.

وبهذه المناسبة، قالت بدور بوخمسين، رئيسة إدارة التسويق في البنك التجاري: «تأتي هذه الرعاية انطلاقا من توجه البنك لنشر الوعي وتسليط الضوء على الأمن السيبراني ومعرفة طرق الوقاية من الاختراقات الالكترونية وحماية البيانات المتداولة الكترونيا، لذلك تم تقديم هذه الرعاية دعما لجهود الهيئة وحرصا على نشر الوعي وتوجيه العاملين والطلبة بضرورة الاهتمام بالسلامة الرقمية وكيفية مواجهة المخاطر المتزايدة في عالم التكنولوجيا».

وأضافت بوخمسين أن البنك يتواجد في فعالية اسبوع «واحة التدريب» من خلال جناح له، ويستقبل فريق المبيعات التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد العاملين في الهيئة وأعضاء هيئتي التدريب والتدريس حيث يتم الإجابة على أي استفسار حول مزايا خدمات ومنتجات البنك التجاري.

ويحرص البنك التجاري دائما على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» وذلك بتعريف العملاء بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية وكذلك تعريفهم بالكثير من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية وهو ما ينسجم تماما مع أهداف أسبوع واحة التدريب وسيمنار «أمانCom 2» الرامية إلى نشر التوعية بالأمن السيبراني.

