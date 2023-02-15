«الكويتية» دشَّنت مكتب مبيعاتها في الإسكندرية

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن افتتاح مكتب مبيعاتها في مدينة الاسكندرية في جمهورية مصر العربية.

هذا واحتفلت الشركة بافتتاح المكتب برعاية وحضور سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية غانم الغانم، وحضور رئيس المكتب الثقافي في الاسكندرية الدكتور خالد المحارب، والعضو المنتدب في الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية نواف الجرمان، وممثل الخطوط الجوية الكويتية مدير بلد أعلى مصر ولبنان عبدالعزيز الظفيري، حيث يقع المكتب الجديد في مكان متميز في وسط مدينة الاسكندرية يسهل الوصول إليه من قبل عملاء الشركة.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن الافتتاح يأتي في إطار استعدادات الطائر الازرق لموسم الصيف 2023 وضمن خطة الشركة للتوسع في إطلاق محطات جديدة ليتم تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتلبية احتياجاتهم ولتكون قريبة منهم في توفير أفضل سبل الراحة لهم، حيث ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق أولى رحلاتها إلى مدينة الاسكندرية بداية من ابريل القادم.

وأضافت الخطوط الجوية الكويتية بأن المكتب سيقدم لعملائه عدداً من الخدمات منها إصدار تذاكر وحجوزات السفر التجارية للعملاء، كما يأتي افتتاح المكتب ايضاً لخدمة الطلبة الكويتيين المبتعثين في الخارج، علاوة على ذلك يقوم موظفو مكتب مبيعات الاسكندرية بإمكانية تعديل تذاكر السفر التي تشمل ترفيع درجات السفر على الطائرة سواء لدرجة رجال الاعمال أو الدرجة الاولى أو درجة الرويال، إضافة إلى ذلك تعديل تواريخ الحجوزات وإلغائها، وأخيراً تلقي كافة الاستفسارات والشكاوي والملاحظات من العملاء والعمل على مساعدتهم، كما أن المكتب يعطي الاولوية لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من خلال مكان مخصص لهم ليتم خدمتهم وتقديم المساعدة لهم بالسرعة الممكنة. واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على حرصها الدؤوب على تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتسهيل اجراءاتهم منذ دخولهم المطار وحتى صعودهم على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية لتلقيهم خدمات تليق بركاب الطائر الازرق.

