«الحمراء العقارية» تواصل توسُّعها مع علامات تجارية عالمية جديدة

مال وأعمال

أعلن مركز الحمراء للتسوق توسعته الأخيرة، إذ رحَّب بمجموعة من المتاجر الجديدة الرائدة في مدينة الكويت. وتضم المجموعة الجديدة مزيجاً من العلامات التجارية المحلية والعالمية الراقية في مجالات الأزياء والتجزئة والمأكولات والمشروبات وغيرها. وتؤكد هذه الخطوة على السمعة المميزة التي يتمتع بها مركز الحمراء للتسوّق بصفته مركزاً مجتمعياً مزدهراً، ووجهةً عصرية تقدم لزوّارها أحدث وأروع اتجاهات الحياة المعاصرة، وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتغيرة، من خلال المزيد من الخيارات المميزة والملائمة. يشمل التوسع الجديد تجارب المأكولات والمشروبات المحلية والعالمية والعلامات التجارية الشهيرة، التي تتيح لضيوف مركز الحمراء للتسوّق بتدليل أنفسهم وتلبية أذواقهم ورغباتهم فيما يتعلق بالموضة ونمط الحياة المعاصر. ويمكن لعشاق الأطعمة والمشروبات الآن تذوق المأكولات الشهيّة التي تقدمها علامات تجارية رائدة، مثل: The Brewever Coffee Academy و Pret A Manger و Firin by GIA و Japanese Butcher و OFK و Dhahia Juice. ومن المقرر إضافة Happy Crescent Bakery وSanta Nata Bakery و 1886 Bonomi قريباً إلى العروض الاستثنائية التي يقدمها مركز التسوّق. من جهة أخرى، تلبي مجوهرات ريما شعار احتياجات عشاق المجوهرات الضليعين في الأناقة، التي تُرضي حتى أكثر الأذواق تميزاً. وفي إطار التزامه بتعزيز الخيارات لزواره الباحثين عن خوض تجربة أزياء مثالية، من المقرر أن يرحب مركز الحمراء للتسوّق Francesca’s، وهو بوتيك ملابس أنيق. وتأتي Aston Martin، الشركة البريطانية الشهيرة لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، لتضيف لمسة مثيرة من الأناقة والأداء إلى تجربة التسوّق. ومع سمعتها الشهيرة في الحرفية الاستثنائية والتصميم المبتكر، تُقدّم أستون مارتن مجموعة من السيارات الرياضية الفاخرة المرادفة للأناقة والقوة والابتكار. ومع وصول هذه العلامة التجارية الفاخرة إلى مركز الحمراء للتسوّق، أصبح لدى المتسوقين الآن الفرصة ليس فقط لتجربة إثارة أستون مارتن بل للجلوس أيضاً خلف عجلة القيادة في واحدة من أكثر السيارات الرياضية شهرةً ورواجاً في العالم.

كما يمكن للضيوف توقع تجربة جديدة من الأناقة مع افتتاح صالون Venaldi & Co. للحلاقة؛ فمِن قصات الشعر الكلاسيكية إلى القصات المعاصرة والحديثة، يعكس صالون فينالدي إحساسه بالفخامة فيما يقدّمه لضيوفه ويرتقي بتجربة الحلاقة إلى آفاق جديدة. وإلى جانب فينالدي، تقدم دار العطور الشهيرة، مُبخر، مجموعتها من أجود العطور والروائح المثيرة للذكريات لتعزيز رحلة الضيوف الحسية.