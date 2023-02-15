الذهب على مشارف 1862 دولاراً

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب، مع تراجع الدولار فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية التي يمكن أن تحدد الخطوات التالية للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1861.93 دولارا للأونصة بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1870.60 دولاراً. والذهب حساس بشدة لارتفاع أسعار الفائدة نظرا لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ذلك الأصل الذي لا يدر عائدا. وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي في أو.سي.بي.سي إف.إكس «إذا أظهر اتجاه تراجع التضخم في الولايات المتحدة علامات على التباطؤ (حتى ولو مؤقتا)، فإن الحذر بشأن التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤثر سلبا في معنويات المخاطرة والذهب، بينما يُحتمل أن يجد الدولار مزيدا من الدعم». وأضاف وونج أنه إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع فمن المحتمل أن يتحمل الاحتياطي الفيدرالي إبطاء رفع أسعار الفائدة «وهو ما قد يعني استئناف تراجع الدولار وانتعاش الذهب». وهبط مؤشر الدولار 0.2 ?، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ظلت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 21.97 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 954.76 دولاراً بينما صعد البلاديوم 0.2 ? إلى 1569.07 دولاراً.