«solutions by stc» نظَّمت أول بطولة بادل لعملائها من الشركات

أطلقت solutions by stc، أول بطولة بادل من نوعها لعملائها من قطاع الشركات مع جوائز نقدية متميزة للفرق الفائزة. وتأتي هذه المبادرة كنهج فريد تتبعه solutions by stc لتعزيز العلاقة بين عملائها وشركائها وخلق أجواء ودية وتنافسية مع عملائها خارج اطار العمل، وبما يتماشى مع رسالتها من أجل تأكيد أهمية الترويج لنمط حياة صحي ونشط.

احتضنت بطولة solutions by stc، التي أقيمت خصيصا لعملاء الشركات في ملاعب Padel CT بالسالمية في 10 فبراير 2023، بمشاركة 21 فريقًا من مختلف القطاعات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة والمؤسسات الحكومية والشركات العاملة في قطاع النفط وغيرهم الكثير.

وقد أتاحت المسابقة للمشاركين الفرصة من أجل الفوز بإحدى الجوائز النقدية حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 1000 دينار كويتي والفريق الثاني حصل على 500 دينار كويتي بالإضافة إلى الجوائز الأخرى التي وُزعت على جميع المشاركين. وتعتبر البطولة فريدة من نوعها من حيث التنظيم بالنظر إلى أنها المرة الأولى في الكويت التي تدعو فيها شركة عملاءها التجاريين للمشاركة في مسابقة تنافسية مع بعضهم وخلق منصة للتواصل مع عملائها واستعراض مهاراتهم في اجواء تنافسية وودية.

ونظرًا لكون لعبة البادل واحدة من أسرع الرياضات نموًا في الكويت والعالم، أشارت solutions by stc إلى أن بطولة البادل تأتي كمبادرة إضافية أطلقتها الشركة للتفاعل مع عملائها في قطاع الأعمال. ومن خلال تنظيم هذه المبادرة الفريدة، تهدف solutions by stc إلى تزويد المشاركين بتجربة ممتعة حيث تمكنهم من اثراء حياتهم العملية من خلال التواصل مع نظرائهم و زملائهم في العمل والاستمتاع بالمنافسة في أجواء رياضية وصحية.

وأكدت solutions by stc على أهمية تعزيز العلاقة مع عملائها من الشركات والمجتمع المحلي من خلال تنظيم فعاليات تفاعلية تتماشى مع إطار مسؤوليتها المجتمعية. وجمع الحدث عملاء الشركات مع عائلاتهم وأصدقائهم، سواء كانوا يشاركون في البطولة أو بالحضور والاستمتاع بأجواء المسابقة الراقية التي شهدت تشجيعاً من الحضور لفرقهم على مدار الحدث.

وأشارت solutions by stc إلى أنها ستستمر في استكشاف واستضافة مثل هذه الأحداث التي تجمع العملاء والأفراد معًا لتشجيع فرقهم، مما يترك في النهاية تأثيرًا إيجابيًا داخل المجتمع. ومع ختام البطولة، تقدمت solutions by stc بالشكر إلى جميع الفرق التي شاركت في البطولة، وهنأت الفائزين في البطولة بنسختها الأولى، متطلعة لاستضافة النسخة الثانية من البطولة.

تعتبر solutions by stc، رائدة في مجال الاستدامة ومن خلال رعاية وتنظيم المبادرات التي تؤكد دور الصحة والرياضة في المجتمع، تهدف لتشجيع تبني أنماط الحياة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام.

تماشياً مع التزامها تعزيز علاقتها وعروضها لقطاع الشركات، تستكشف solutions by stc باستمرار أحدث التقنيات والمنصات في العالم الرقمي المتطور اليوم لخدمة عملائها على أكمل وجه. فعلى مر السنوات الماضية نجحت في بناء سمعتها وترسيخها كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في السوق، عبر تقديم حلولًا شاملة تلبي احتياجات العملاء من الشركات.