«صندوق النقد»: اقتصادات الخليج تنمو بعيداً عن النفط

مال وأعمال

في تقييم إيجابي على المستوى الاقتصادي، أشاد صندوق النقد الدولي بنجاح حكومات دول الخليج العربية في تنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها بعيدا عن النفط، وذلك من خلال الانفتاح على الاستثمار الخاص وتحسين سياسات الضرائب.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، في تقرير، عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في مؤتمر القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، قولها إنه «يوجد اعتقاد خاطئ بأن السبب الوحيد وراء سعي دول الخليج لتنويع مصادر دخلها وتوسيع استثماراتها هو ارتفاع أسعار النفط والغاز، لكن هذا ليس صحيحا».

ووفقا للوكالة، فإن حكومات دول الخليج التي كان يعرف عنها في الماضي الإنفاق الكثيف الذي يصل إلى درجة التبذير خاصة في أوقات ارتفاع أسعار النفط، أصبحت الآن تتبع سياسات ترشيدية وأكثر حرصا في الإنفاق. وهذا ما ذكرته غورغيفا أيضًا، موضحة أن الخليج نجح في جعل نفسه من أفضل البيئات للاستثمارات الخاصة وخلق فرص العمل من خلال المنافسة.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «لقد عملت هذه الدول بكل جدية على إصلاح سياسات تحصيل الأموال وكيفية إنفاقها»، مشيرة إلى أنهم اتبعوا أحدث طرق فرض وجمع الضرائب وأكثرها شفافية، وأولوا مزيدا من الاهتمام للإنفاق العام على التعليم والصحة. وعلى الجانب الآخر، يجادل البعض بأن النفط لا يزال عاملا رئيسا في اقتصادات دول الخليج وهذا ما يمنحها القدرة على الإنفاق والإصلاح، وعلى سبيل المثال، حققت ميزانية السعودية فائضاً في العام الماضي بسبب العوائد الكبيرة التي تحققت من مبيعات الخام، بحسب «بلومبرغ».

لكن غورغيفا اتفقت مع رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، على أن «لا يمكن توقع أن تتحول دول الخليج من الاعتماد على النفط بنسبة 100% إلى الصفر وبناء اقتصاداتها بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة بين يوم وليلة، لكن هذا لا يعني عدم الاعتراف بالإصلاحات والتحول الإيجابي الذي يحدث».

ومن ناحيتها، ذكرت «فرانس برس» في، 18 يناير، أنه على الرغم من سعيها للتوصل إلى تصفير انبعاثاتها الكربونية بحلول 2060، لا تزال السعودية معتمدة بشكل كبير على صادرات النفط الخام التي تشكّل منذ عقود دعامة نموّها الاقتصادي، ما أثار شكوكا حول قدرتها على إحداث تحوّل اقتصادي قريبا. وفي مقابلة مع «فرانس برس» في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، على أن المملكة تسعى إلى تقليص اعتمادها على صادرات النفط، وقد أرسلت إلى منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس واحدا من أكبر الوفود للتأكيد على هذا التوجّه. وقال «نريد تقليص اعتمادنا على النفط... نريد تنويع اقتصادنا».

