رحيم: انتهاج الاستدامة في تصميم المدن

مال وأعمال

ألقى الأمير رحيم آغا خان رئيس لجنة البيئة والمناخ في شبكة الآغا خان للتنمية خطاباً حول التوسع الحضري والعمراني في العالم النامي في ظل التغيّر المناخي وذلك في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وفي خطاب موجّه إلى جمهور من الضيوف المتميزين من الحكومة، وقطاع الأعمال، والوسط الأكاديمي، والمجتمع المدني، سلّط الأمير رحيم الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإحراز التقدّم في التصدي لمسألة التغير المناخي، وتحديداً من خلال التصميم المستدام للمدن.

وتحتفل القمة العالمية السنوية للحكومات والتي تأسست تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، هذه السنة بعامها العاشر، حيث تعتبر منصة عالمية لتبادل المعرفة، وهي مكرّسة لرسم معالم مستقبل الحكومات.

وقد رحب عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات بحرارة بمشاركة الأمير رحيم في القمة.

وأوضح الأمير رحيم قائلاً إن «الغالبية العظمى من هذه التحولات الحضرية ستحصل في العالم النامي، وبالتالي، فإن الطريقة التي سنخطط بها مدننا ونصممها ونديرها ستكون ذات أهمية حيوية لكوكبنا الهش... وللبشرية على حد سواء».

وبينما تشغل المدن ثلاثة في المئة فقط من مساحة الأرض، فإنها تمثل 80 في المئة من استهلاك الطاقة وأكثر من 70 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وصرّح الأمير رحيم في خطابه قائلاً: «نظرًا إلى أن المدن ستؤدي مثل هذا الدور الهائل في العقود المقبلة، فإنها لا تحتاج فقط إلى توقع تغير المناخ والتكيف معه مع تفاقم وضعه، ولكن يجب عليها أيضًا المساهمة في التخفيف من آثاره».

واستشهد الأمير رحيم بعمل شبكة الآغا خان للتنمية على مدى عقود عديدة مسلطاً الضوء على تجربتها المباشرة في الحفاظ على البيئة المبنية واستعادتها وتطويرها بطرق لا تحترم التراث الثقافي فحسب، بل ترسي أيضًا أسسًا مستدامة بيئيًا لإحراز التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. علاوة على ذلك، تثبت جهود شبكة الآغا خان للتنمية نجاح الشراكات بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني بهدف تحسين نوعية الحياة.

