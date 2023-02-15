«البترول الوطنية» شاركت في مؤتمر الاتحاد الخليجي للتكرير

مال وأعمال

شاركت شركة البترول الوطنية الكويتية في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للاتحاد الخليجي للتكرير، التي انطلقت مساء اول من أمس في العاصمة البحرينية المنامة، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبحضور وزير النفط والبيئة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من المسؤولين والفنيين والأكاديميين المتخصصين في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات.

ويمثل الشركة بهذه الفعالية العالمية وفد تترأسه الرئيس التنفيذي وضحة أحمد الخطيب، التي تشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، ويضم الوفد عدداً من مسؤولي وموظفي الشركة، الذين يشاركون في الجلسات والحلقات النقاشية كمتحدثين، فيما يسهم بعضهم في إدارة عدد من الجلسات.

وشاركت الخطيب ضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر في جلسة حوارية، استعرضت خلالها رحلتها المهنية والتحديات والدروس التي مرت بها، كما قدمت خلاصة تجربتها للحضور من فئة الشباب على وجه الخصوص، بوصفهم قادة المستقبل الذين يعوَّل عليهم النهوض بصناعة التكرير.

ويسعى المؤتمر إلى تعزيز العلاقات المشتركة والإسهام في تحقيق النمو لهذه الصناعة وإيجاد الحلول المناسبة والإبداعية للتغلب على التحديات وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات في هذا المجال الحيوي المهم، فضلاً عن تطوير مهارات وقدرات العنصر البشري، واكتساب الخبرات وتحسين الإنتاجية.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب برعاية شركة البترول الوطنية الكويتية، تبلغ مساحته 9 آلاف متر مربع، يضم أجنحة لمختلف الشركات النفطية الإقليمية والعالمية ومن بينها الشركة، التي تسلط الضوء من خلال جناحها على مشاريعها وإنجازاتها في المرحلة الماضية، وفي مقدمتها مشروعا الوقود البيئي وخط الغاز المسال الخامس، إضافة إلى جهودها البيئية والمجتمعية، ومساعيها في مجال التحول الرقمي، والاستعانة بأحدث التقنيات المتوافرة.

