«البترول العالمية» تطمح إلى تكثيف فرص التعاون الخليجي في «التكرير»

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية عضو مجلس ادارة اتحاد الخليج للتكرير المهندس شافي العجمي ان الاتحاد الخليجي للاستثمار يجسد روح التعاون النفطي بين دول الخليج وخصوصا في صناعة التكرير التي تشهد نهضة وتوسعا في الطاقة التكريريه العالمية ومن ثم استثمارات شركات النفط الوطنية الخليجية عن طريق تطوير وتحديث مصافيها.

وبمناسبة رعاية البترول العالمية لمؤتمر الاتحاد الخليجي للتكرير في البحرين قال العجمي «نحن في شركة البترول الكويتية العالمية نطمح الى تكثيف فرص التعاون الخليجي في مجال التكرير خصوصا في ظل تعاوننا الناجح مع الاخوة في شركة النفط العمانية لبناء وتشغيل مصفاة الدقم في نهاية هذا العام، كما اننا ندرس مشروع بناء مجمع بتروكيماويات في الدقم مع الاخوة في شركة او كيو العمانية وشركة سابك السعودية، وبهذا فنحن نسعى لتحقيق الهدف الأسمى للاتحاد الخليجي للتكرير وهو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي». ويعتبر الاتحاد الخليجي للتكرير منصة وملتقى يجمع بين مصافي البترول وما يلحق بها من مصانع الغاز ومنشآت التوزيع والمجمعات البتروكيميائية في شركات البترول والغاز في دول التعاون الخليجي.

من جانبها ترعى شركة البترول الكويتية العالمية بالتعاون مع شركة البترول الكويتية الوطنية المؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد الخليجي للتكرير 2023 والذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2023 والذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2023 في مركز البحرين الدولي للمعارض.

ويترأس وفد شركة البترول الكويتية العالمية المهندس شافي طالب العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية وعضو مجلس ادارة اتحاد الخليج للتكرير.

