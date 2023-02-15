ولي العهد شهد حفل جوائز «التقدم العلمي» و«السميط»

وطن النهار

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالاً هاتفيا من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء أمس.

حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاخوية الوطيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر اللقاء رئيس ديوان سموه الشيخ أحمد العبدالله ورئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ومدير مكتب سموه الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سموه مازن العيسى وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

وتحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أقيم ظهر امس حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعامي 2020 و2021 وجائزة السميط للتنمية الافريقية في مجالي التعليم والصحة وذلك في قصر بيان العامر.

هذا وقد وصل سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. خالد الفاضل وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وشهد الحفل رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.

وقد ألقى مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كلمة في مستهل الحفل قال فيها: لطالما ساهمت الكويت بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الاستشرافية السديدة الرامية لتعزيز مكانتها العلمية بإطلاق مبادرات رائدة لدعم العلم والمعرفة ومنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي أنشأها أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - بالتوافق مع قيادات القطاع الخاص آنذاك والتي أصبحت صرحا علميا رائدا يحظى برعاية ودعم كبيرين من أمراء الكويت الذين تعاقبوا على رئاسة مجلس إدارتها وصولا إلى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الذي أناب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

تنفيذا لتوجيهات سموكم وتحقيقا لأغراض المؤسسة فقد كان لها عدد من الإنجازات المتميزة خلال العامين الماضيين من أبرزها اختيار الكوادر الوطنية وفق معايير الكفاءة العلمية لتعمل المؤسسة برئاسة سموكم ولأول مرة بأغلبية كويتية ونظمت ودعمت المؤسسة فعاليات علمية كثيرة في البلاد استفاد منها نحو 25 ألف شخص كما دربت ما يفوق 2400 كويتي في أرقى البرامج التدريبية العالمية في مؤسسات عريقة مثل جامعة Harvard London Business School وغيرهما.

أما في مجال دعم البحوث العلمية المتخصصة ذات المستوى الرفيع فقد تم نشر 64 بحثا في مجلات علمية مرموقة و 6 براءات اختراع ومن تلك الأبحاث ما يركز على تحقيق الأمن الغذائي في البلاد كمشروع الزراعة العمودية والأبحاث في مجال علاج أمراض السرطان ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة وتكنولوجيا الفضاء والتي توجت بإطلاق القمر الاصطناعي KuwaitSat-1 بتمويل كامل من المؤسسة ونعكف على دراسة إنشاء مركزين علميين متخصصين: الأول في أبحاث ودراسات الفضاء والثاني في مجال الطاقة المتجددة.

أما في مجال تقديم المنح الدراسية والجوائز التشجيعية للباحثين والدارسين فقد قدمت المؤسسة 56 دعما تنوعت ما بين مهمات علمية ومنح لدراسة الماجستير والدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه وبلغ عدد الفائزين بجوائزها 28 عالما وباحثا ونحتفي اليوم بتمجيد إسهاماتهم العلمية والفكرية والحضارية سعيا لتحقيق إنجازات متميزة تستفيد منها البشرية جمعاء. وعلى صعيد متصل فقد قام معهد دسمان للسكري بنشر 195 بحثا في مجلات تخصصية رفيعة وتنظيم ورش تدريبية للتعامل مع مرض السكري استفاد منها ما يربو على 3500 متدرب فيما بلغ عدد مراجعي المعهد أكثر من 9000 مريض أما المركز العلمي فقد استقبل نحو 814 ألف زائر وحصد مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع 25 براءة اختراع أما شركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع فقد نظمت 179 فعالية حضرها قرابة الـ3400 مشارك ونشرت 19 كتابا و وزعت 195 ألف إصدار.

وفي الختام أتقدم بعظيم الشكر وبالغ الامتنان لسموكم - حفظكم الله - لرعايتكم وتشريفكم الكريمين لهذا الحفل وأزف تهاني المؤسسة والعاملين فيها للفائزين بجوائزها مشفوعة بأصدق التمنيات لهم بدوام التميز والعطاء والنجاح واسمحوا لي سموكم بأن أشكر كل من أسهم لإنجاح هذا التجمع المبارك ليتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.

ثم تفضل سمو ولي العهد بتوزيع الجوائز على الفائزين بجوائز المؤسسة كما تكرم سموه بتوزيع الجوائز على الفائزين بجائزة السميط للتنمية الإفريقية وتم عرض فيلم وثائقي حول ادراج مبنى مؤسسة التقدم العلمي ضمن المباني التاريخية في الكويت ثم قام مدير المؤسسة بإهداء سموه مجسم مبنى المؤسسة وشهادة التسجيل وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

