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البغلي تفقدت عمليات الإغاثة

«الشؤون»: ماضون في «التبرعات» لمتضرري تركيا وسورية

عبدالرسول راضي
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الأربعاء 15 فبراير 2023

توجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي إلى تركيا للاطلاع على سير عمليات الإغاثة وإيصال المواد الإغاثية ونقل تعاطف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين.
وقالت «الشؤون» في بيان صحافي إن الوزيرة البغلي غادرت إلى تركيا عبر مطار القوة الجوية الكويتية ترافقها السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز استمرارا لجهود الوزارة في متابعة العمليات الإغاثية التي أطلقتها دولة الكويت من جراء الزلزال في سورية وتركيا تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز ساري المطيري، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بدعم ومساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية. وأشار إلى أن التراخيص الممنوحة للجمعيات الخيرية الكويتية الخاصة بجمع التبرعات والتي منحت لها منذ بداية الأزمة لاتزال مستمرة استكمالا لمسيرة الحملة الوطنية «الكويت بجانبكم» كما أن التنسيق مستمرا مع قطاع شؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية فيما يتعلق بتنفيذ جميع المشاريع والانشطة الاغاثية في الدولتين.


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