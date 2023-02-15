السفير الياباني: دور مهم للكويت في استقرار سوق النفط

وطن النهار

اكد السفير الياباني مورينو ياسوناريان أن اليابان والكويت تتمعتان بصداقة قوية ، بما في ذلك العلاقة الودية للغاية بين الأسرة الإمبراطورية في اليابان والأسرة الحاكمة في الكويت. مثمناً الدعم الهائل المقدم لبلاده عندما ضرب الزلزال الكبير اليابان في عام 2011.

وقال في مؤتمر صحافي مساء اول من امس بمناسبة عيد ميلاد إمبراطور اليابان ، الذي يوافق 23 فبراير: ان الكويت تعد مورداً مهماً للنفط لليابان. ونحن نقدر الدور الذي تلعبه الكويت في استقرار سوق النفط العالمي.

وأضاف ومع ذلك ، يجب ألا نكتفي بالوضع الحالي لصداقتنا. مشيراً إلى الرغبة في تطوير التعاون الثنائي إلى ما هو أبعد من تجارة النفط بأكثر الطرق العملية. وقال: في وقت سابق من هذا العام، قام تاكاجي ، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني بزيارة الكويت وناقش إمكانات التعاون الثنائي خاصة في مجال تطوير البنية التحتية. حيث تمتلك اليابان تقنيات يمكن تطبيقها لتطوير البنية التحتية في الكويت، في مجالات مثل الكهرباء والطاقة والمياه وإدارة النفايات والبيئة وغيرها، ولكن يجب تعديلها لتصبح أكثر ملاءمة للبيئة والظروف الكويتية.

وتابع كلامه يمكن تطوير هذا التكيف للتقنيات اليابانية مع الظروف الكويتية من خلال التعاون بين الخبراء اليابانيين والكويتيين. آملاً المساعدة في تطوير نوع من التعاون على مستوى الخبراء والتعاون كتفًا بكتف.

أزهار الكرز

وأوضح أن السفارة تبذل جهودًا لزيادة التبادلات الشعبية بين البلدين، متطلعاً لرؤية المزيد من الكويتيين يزورون اليابان بغرض السياحة. إذ تفخر اليابان بوفرة جمالها الطبيعي وثقافتها وتقاليدها الفريدة. وسيأتي موسم تفتح أزهار الكرز قريباً من أواخر مارس حتى أوائل أبريل، لافتاً إلى ان منظمة السياحة الوطنية اليابانية تعمل مع وكالات السفر حول العالم، وسوف يزورون الكويت من وقت لآخر. وأرغب في تسهيل التعاون بين منظمة السياحة الوطنية اليابانية ووكالات السفر الكويتية حتى يحصل الأشخاص المهتمون في الكويت على المعلومات اللازمة لدخول اليابان والبقاء بأمان وراحة والتمتع بمجموعة كاملة من سحر اليابان.

وأضاف أن التبادل بين الناس في مجال التعليم مهم أيضًا. لذلك، أود أن أرى المزيد من الطلاب الكويتيين يدرسون في اليابان. مؤكداً أن العديد من الجامعات اليابانية أصبحت أخيراً أكثر حرصًا على قبول الطلاب من دول الشرق الأوسط. لافتاً إلى أن مشروع يسمى «J-MENA» ، وهو عبارة عن منصة لربط الجامعات في اليابان مع تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى مضاعفة عدد الطلاب من دول المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة. حيث تنضم العديد من الجامعات اليابانية المرموقة إلى هذا المشروع كمؤسسات شريكة، مع اهتمام خاص بدول الخليج، بما في ذلك دولة الكويت بالطبع. وفي ديسمبر الماضي، وصل وفد J-MENA إلى الكويت وقام بزيارة وزارات التربية والتعليم العالي والجامعات والمدارس وغيرها، وقدم عددًا من المقترحات التي تلبي مصالح الشعب الكويتي، بما في ذلك البرامج التي يتم تقديمها باللغة الإنجليزية.

اللغة اليابانية

وتمنى المزيد من الكويتيين يتعلمون اللغة اليابانية. لافتاً إلى عقد السفارة المسابقة السنوية للخطابة باللغة اليابانية في ديسمبر الماضي. متداركاً أود أن أشجع المزيد من الناس على المشاركة في دورة اللغة اليابانية في مركز التعليم المستمر في جامعة الكويت. مؤكداً حرصه على تعزيز هذا النوع من الزخم من أجل زيادة تطوير التبادلات الشعبية بين البلدين.

وعن وجود جامعات تدرس اللغة العربية في بلاده أكد ذلك مبيناً أنه درسها في مصر وسورية.

وأكد أنه سعيد للغاية في الكويت «لأنها بلد مريح»، واصفاً علاقاته مع عدد كبير من الكويتيين بأنها ممتازة، مشيراً إلى أنه يحب كثيراً زيارة الديوانيات.

وعن الحريات الدينية في بلاده، قال ياسوناري: «ان الدستور الياباني يضمن حرية الدين والمعتقد»، مشيراً إلى وجود «مصلّى في مطار طوكيو»، لافتاً إلى ان «معظم السلمين في اليابان ينحدرون من باكستان وبنغلاديش، اضافة إلى عدد قليل جدّاً من الشرق الأوسط، وتحديداً من مصر وفلسطين».

وذكر أنه يوجد نحو 20 طالباً كويتياً يدرسون في الجامعات اليابانية، ومعظمهم يدرسون الهندسة، موضحا أن الجامعات التي تدرّس الطب في اليابان مشهورة ومرموقة للغاية، لافتاً إلى وجود عدد قليل من الكويتيين الذين يقصدون بلاده بهدف العلاج.

إعفاء

ورداً على سؤال عما اذا كان هناك محادثات بين الكويت واليابان لإعفاء المواطنين الكويتيين الراغبين بزيارة بلاده من التأشيرة السياحية، أكد ياسوناريان أن الدبلوماسيين الكويتيين وحملة الجوازات الخاصة ليسوا بحاجة إلى تأشيرة لدخول بلاده، مشيراً إلى أن الكويتي يحتاج إلى نحو اسبوع لحصوله على تأشيرة، وعليه الحضور شخصياً إلى السفارة وليس عن طريق الـ «أون لاين»، موضحاً أن السفارة أصدرت منذ بداية العام الحالي نحو 400 تأشيرة سياحية.

وقال ان الكويت هي الدولة الثالثة بعد السعودية والامارات التي تورّد بلاده بالنفط ومشتقّاته، لافتاً إلى أن «هذه التجارة، والتي لها تاريخ طويل بين البلدين، استعادت نشاطها بعد الانتهاء من جائحة كورونا».

وأشار إلى وجود عدد جيّد من الشركات اليابانية التي تعمل في مجالي النفط وتكرير المياه في الكويت، موضحاً أن «معظم محطات الكهرباء في الكويت تستخدم معدّات يابانية».

كما شكر ياسوناريان الكويتيين «على رضاهم وثقتهم بالصناعات والمنتجات اليابانية، متمنياً أن تدوم هذه الثقة وتتعزّز في المستقبل».

ورغم أنه «ليس لديه مشاريع ضخمة في اليابان»، الا أن السفير أشار إلى أن «الصندوق الكويتي شريك مهم لليابان»، مشيداً في الوقت نفسه «بالمساعدات الانسانية والخدمية التي يقدّمها الصندوق في أماكن عدّة من العالم».

واكد حرص اليابان والكويت على السلام والازدهار الدوليين، وأنهما تدعمان بحزم سيادة القانون بين الدول. مؤكداً ان سيادة القانون تمكن الدول من التغلب على انقساماتها عن طريق المحادثات وليس بالقوة (..) سيادة القانون لا تسمح أبدًا لأي دولة بإعادة رسم الحدود بالقوة. وبصفتها عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستعمل اليابان على تعزيز سيادة القانون، وترغب في التعاون مع الكويت.

ولفت الى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات العسكرية الروسية التي تشن عدوانًا صارخًا على أوكرانيا منذ ما يقرب من عام. مشيراً إلى تقديره للموقف الكويتي في التمسك بالقوانين الدولية ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

