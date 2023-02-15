البناي: استراتيجية كويتية للتنمية المجتمعية

وطن النهار

أكدت دولة الكويت أن مساعيها وجهودها الوطنية في مجال التنمية المجتمعية تنطلق من «قواعد دستورية صريحة»، مشيرة الى انها قطعت شوطا كيبرا في مسيرتها التنموية والخدمية والاجتماعية معتمدة على تنفيذ استراتيجية للعمل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أمام الدورة الـ61 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تعقد أعمالها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال البناي ان «الدستور الكويتي ينص على أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

واضاف ان «المادة الخامسة عشر من الدستور نصت على أن الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة» وتؤمن إيمانا تاما بأهمية ومحورية دور الأسرة في التنمية الاجتماعية.

