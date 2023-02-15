خبراء: المناقيش وأم قدير والروضتين والصابرية مصادر محلية للزلازل في الكويت

وطن النهار

شارك عدد من الخبراء والمختصين في علوم الجيولوجيا ورصد الزلازل، في الحلقة النقاشية «زلزال تركيا وتبعاته على الكويت» الذي نظمها مساء امس الاول مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية الكويتية لحماية البيئة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.

وتناول المشاركون في الحلقة، ثلاثة محاور رئيسية شملت تاريخ الزلازل في الكويت وعرض أسبابها من واقع دراسة بيانات محطة الأبحاث ومدى تأثر الدولة بالزلازل الاقليمية ودراسة حالة زلزال تركيا والأسباب وراءه»

في البداية، تقدمت الأستاذ المشارك في علم الجيولوجيا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصصة في علم بصريات وجيوكيمياء الصخور الرسوبية والبيئة الدكتورة إلهام اللنقاوي، بشرح توزيع البؤر الزلزالية حول العالم، مبينة ان أكثر المناطق تضررا هي المناطق التي تقع ضمن المركز السطحي للزلزال، لافتة إلى أنه من المستحيل تحديد وقت حدوث ومكان بؤرة وشدة الزلزال.

ولفتت إلى أن «العلم مهما كان متطورا فلا يمكن تحديد موعد محدد لوقوع الزلازل الا أن هناك بعض العوامل المساعدة للتنبؤ بالزلازل مثل الهدوء النسبي قبل حدوث الزلزال، قفز أسماك الزينة من الأحواض، وهروب الكائنات البرية من المواقع القريبة من المركز السطحي للزلزال الأرضي، وهروب الكائنات البحرية من المواقع القريبة من المركز السطحي للزلزال الأرضي، وهناك بعض الحالات التي رصدت الشعور بالصداع عند بعض الناس في مناطق حدوث الزلازل.

وأضافت اللنقاوي أن الكويت تأثرت سابقا في نوفمبر 2017 بالزلزال الذي ضرب العراق والمملكة العربية السعودية وأراضي من إيران بدرجة 7.2 على مقياس ريختر ويمكن للكويت أن تتأثر بحركة لوح شبه الجزيرة العربية باتجاه الشمال الشرقي والتي يمكن أن تؤدي الى ضغط على الألواح المقاربة لها».

بدوره، أوضح ومشرف الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل (KNSN) في معهد الكويت للأبحاث العلمية ومدير برنامج دعم متخذي القرارات لإدارة الأزمات د.عبدالله العنزي، ان الزلازل حركة طبيعية لا يمكن تقليلها أو منعها ولكن يمكن تفادي آثارها السلبية ومخاطرها، مشيرا إلى ان الزلازل لا تقتل ولا تسبب الدمار ولكن المباني هي التي تقتل، مضيفا «هنا نصل الى التوصية بالاهتمام بالبنى التحتية وتأهيلها لاستقبال الزلازل ووضعها تحت رقابة أثناء البناء لتناسب الاشتراطات التي وضعتها مؤسسات الدولة والالتزام بالكود الزلزالي العالمي».‎

وقال العنزي: «هناك مصدران للزلازل تؤثران على الكويت أحدهما مجموعة من الزلازل في المناطق الجنوبية المناقيش وأم قدير والمناطق الشمالية الروضتين والصابرية، وأخرى من جبال زاجروس نتيجة الانشطة التكتونية، من وجهة نظر الباحثين في مجال الزلازل، مبينا أن تأثير الزلازل في الكويت بسيط جدا والشعور بها يقتصر على المناطق الساحلية لسببين أن المناطق فيها مبانٍ عالية والشعور بالاهتزاز بالمبنى ناتج عن عدم قدرته على مواجهة الزلزال وثانيا طبيعة وجود التربة الطينية الساحلية في الكويت تساعد على تضخم الاحساس بالزلازل، حتى أن أكبر الزلازل التي ضربت منطقة برقان بقياس 5 على مقياس ريختر لم يكن لها تأثير مدمر وتأثيره محدود جدا في منطقة صباح الأحمد».

من ناحيته، عرض أستاذ مساعد في علوم الجيولوجيا في جامعة الكويت والمتخصص في مجال الجيولوجيا البنائية وعضو الجمعية الكويتية لعلوم الأرض د.محمد نقي شرحا علميا عن صدع الأناضول والسبب الرئيسي وراء زلزال تركيا وأجاب عن العديد من الأسئلة المتعلقة به، وقال إن «الجمهورية التركية تقع على شبه الصفيحة الاناضولية ويحدها من الجنوب الصفيحة العربية ومن الشمال الصفيحة اليورواسيوية»، مؤكدا «انها في حالة حركة مستمرة ودائمة منذ حوالي 10 ملايين سنة، والسبب وراك تلك الحركة تصادم الصفيحة العربية من الجنوب والصفيحة اليورواسيوية من الشمال، حيث تتحرك الصفيحة العربية نحو الشمال والشمال الشرقي بما يعادل 2 سم سنويا والصفيحة التي تعلو الصفيحة الاناضولية (اليورواسيوية) تتحرك مسببة الضغط عليها وينتج عنها حركتها اتجاه الغرب.

