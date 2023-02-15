موظفو «الكهرباء»: اعتماد بدلي «التلوث» و«الخطر»

وطن النهار

اعتصم عدد من العاملين بوزارة الكهرباء والماء في مبنى الوزارة للمطالبة بحقوقهم المستحقة. وشكلت المطالب جميع قطاعات الوزارة ومنها بدل التلوث وبدل الخطر والأعمال الشاقة ومكافأة الطابع الهندسي «بدل عيار» وبدل طبيعة عمل للإداريين.

وأكدت الوزارة ان البدلات التي يطالب بها بعض الموظفين، سبق أن خاطبت بها الجهات المعنية لإقرارها، بناء على الكتب الرسمية التي رفعتها نقابة العاملين في الوزارة بهذا الشأن وبانتظار الردود من تلك الجهات.

من جانبه أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف المهندس مطلق العتيبي ان ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن توجيهات نحو تغيير نظام العمل بالنوبات للموظفين العاملين في القطاعات المختلفة للوزارة غير صحيح، حيث تؤكد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حرصها والتزامها على نظام النوبات القائم لديها حالياً في جميع قطاعات الوزارة دون تغيير وذلك حسب النظم واللوائح والإجراءات المتبعة، بما يتناسب مع متطلبات وأهمية العمل الذي يقومون به.

وشدد العتيبي على التزام الوزارة بحقوق ومكتسبات العاملين وذلك من خلال توليهم أهم مرفق حيوي في الدولة «الكهرباء والماء» والذي يتطلب منهم مواصلة الليل والنهار من اجل توفير وسائل الحياة الكريمة، موضحا نحن حريصون اشد الحرص على الحفاظ على حقوق الموظفين.بل نسعى دائماً في تميزهم بما يقومون به من اعمال جليلة في خدمة وطنهم.

الجدير بالذكر ان تجمّع العاملين بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اصدر بيانا في وقت سابق مطالبين بوقف القرارات العبثية والتعسفية المتمثلة بمحاولة تغيير نظام العمل والنوبة للموظفين.

وجاء في البيان «بعد مرور وقت كاف كان باستطاعة وزارة الكهرباء والماء اتخاذ قرارات تسعى بشكل جاد لإنهاء معاناة الموظفين واقرار بدلاتهم وايقاف التعسف لكنها عوضاً عن ذلك لم تسعَ لإرجاع الحقوق بشكل جدي بل آثرت تضييع الوقت عن طريق اختيار الاشخاص أنفسم في اللجان السابقة المتسببين بحرمان الموظفين من تصنيف الاعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة واقرار بدلات الموظفين رغم أن تجمع عاملي وزارة الكهرباء والماء قدم تحفظه على اختيار أناس غير متمكنين وهو من قام بتزويد وكيل الوزارة بكل المستندات التي اثبتت أحقية الموظفين بهذا الأمر أمام التأمينات ولكن تم التعامل مع رفض الموظفين بعدم مبالاة غير آبهين بالظلم الواقع عليهم ورغم محاولة التواصل المستمر مع الوزيرة والوكيل لايقاف القرارات العبثية والتعسفية المتمثلة بمحاولة تغيير نظام العمل والنوبة بشكل يضر الموظفين بشكل مباشر».

