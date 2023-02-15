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وطن النهار

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اعتصام طلبة «التطبيقي» لفتح الشعب الدراسية

ابراهيم بسيوني
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الأربعاء 15 فبراير 2023

نظم اتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقفة احتجاجية أمام مبنى ادارة الهيئة في الشويخ صباح أمس للمطالبة بحل مشكلة الشعب الدراسية. وأوضح عدد من الطلبة المعتصمين وعلى رأسهم ممثل الاتحاد أن أسباب اعتصامهم هو إيصال صوتهم ومعاناتهم تجاه العديد من القضايا الطلابية وعلى رأسها قضية الشعب المغلقة التي تتكرر مع كل فصل دراسي ولم نجد أي تحرك جاد من مسؤولي الهيئة لحلها. وأضاف الطلبة ونسعى لحل هذه الطلابية وديا دون أي تصعيد ولكننا لم نجد سوى الوعود البراقة أو كما يعتقد المسؤولون بالهيئة بأنها إبر تخدير للاتحاد للسكوت عن قضايا الطلبة طرق الاتحاد كل الأبواب بحثا عن حل لهذه المشكلة التي تهدد مستقبل الطلبة.


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